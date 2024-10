Use Rosa Scotti arriva la terza vittoria consecutiva

Benevento, Costa Masnaga e Giussano: uno, due e tre. Eh sì, l’Use Rosa Scotti centra la terza vittoria in trasferta su altrettante partite passando per 58-66 contro quella stessa Giussano che, nello scorso campionato, la fece dannare non poco. Stavolta non è così perché, a parte un avvio pessimo, la squadra gioca una gran partita difendendo fortissimo (appena un canestro concesso nella terza frazione), dominando sotto le plance (51 rimbalzi a 32 con 14 personali di Vente di cui 10 in attacco) e giocando con buona continuità.

Verrebbe voglia di guardare la classifica e fare pensieri di un certo tipo ma, dopo appena quatto giornate di campionato, meglio restare con i piedi per terra, godersi un avvio di stagione difficile da pronosticare e tirare avanti.

Scotti imprecisa in attacco e molle in difesa (9-0) con timeout dopo 90 secondi e urla di coach Cioni che si sentono anche a Empoli. In attacco era e resta una tragedia fino a che, dopo oltre 4 minuti, Colognesi non toglie il tappo dal canestro dando così coraggio anche a Castellani per un gioco da tre: 9-5. Vente e Colognesi si fanno vedere negli specchietti della squadra di casa (11-9) e l’ingresso di Casini da energia alla squadra che entra finalmente in partita trovando con Leghissa la tripla del sorpasso: 14-16.

Castellani ribadisce (14-18) ed al 10’ siamo 17-18. Per come era iniziata va più che bene. Sotto le plance la Scotti detta legge anche se la mira non è delle più precise e dall’arco ci pensa ancora Casini a segnare i primi punti della seconda frazione. Szajtauer commette il terzo fallo (brava Ndiaye) e la cosa si fa interessante col 21-27 di Castellani e timeout della squadra di casa. Giussano si mette a zona ed Antonini trova la tripla del 26-32 prima del 26-34 di Ianezic: massimo vantaggio. All’intervallo siamo 39-42 con la solita Casini che, nel frattempo, trova un’altra tripla andando nello spogliatoio con un tabellino personale che nessuna compagna può vantare: 10 punti. Si riparte al piccolo trotto ed il primo cesto è di Castellani che però commette anche il terzo fallo.

La Scotti è tanto tosta in difesa quanto imprecisa in attacco (un misero 0-3 il parziale a metà) e ci pensa Ndiaye a regalare un bel canestro con un gran ‘gancione’: 39-47. Il più 10 è by Ianezic ed il 39-51 ancora di Ndiaye. A 28 secondi dalla fine svanisce il sogno di lasciare a zero nel parziale le padrone di casa con la sensazione che, con un po’ di precisione in attacco in più, i conti sarebbero con ogni probabilità già chiusi. Al 30’ c’è ancora da soffrire: 31-54.

Vente riparte appoggiando da sotto mentre Reani prova a rimettere le compagne in partita con una bomba. A rimbalzo su entrambi i lati del campo continua a comandare la Scotti e, a metà parziale, Colognesi mette alle corde Giussano calando sul tavolo della partita due triple: 46-62. Meno 4 minuti alla sirena quando Pirozzi firma il 49-62. L’Use Rosa vede ormai il traguardo e, anche se Giussano spara le ultime cartucce, la festa finale è biancorossa. Il sigillo è di Castellani: 58-66.

58-66

BASKET FOXES GIUSSANO

Reani 3, Diotti 8, Lussignoli 17, Bernardi 11, Szajtauer 2, Ramon 2, Petronio 5, Colico, Zanetti, Poma, Crippa 5, Pirozzi. All. Stazzonelli (ass. Aramini, Baiardo)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 10, Ianezic 8, Castellani 13, Antonini 4, Vente 8, Leghissa 3, Fiaschi, Ruffini 4, Ndiaye 6, Casini 10. All. Cioni (Ferradini/Giusti)

Arbitri: Manganiello di San Giorgio del Sannio e Manco di San Giorgio a Cremano

Parziali: 17-18, 39-42 (22-24), 41-54 (2-12), 58-66 (17-12)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

