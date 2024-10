Settimana amara per I'Giglio U14 e U16 Unionvolley

Montesport - Unionvolley: 3 - 0 (25-14, 25-20, 25-21)

Prestazione negativa dell'U16 Unionvolley nella trasferta di mercoledì a Montespertoli. Una partita giocata ad un livello nettamente inferiore delle possibilità della squadra. I troppi errori hanno permesso alle padrone di casa di fare il brutto e il cattivo tempo; pochissimi i punti conquistati con costanza dalle ragazze dell'Unionvolley, soprattutto nel secondo set. Soltanto a tratti, perlopiù sul finale del secondo e terzo parziale, la squadra è riuscita a creare qualche occasione con furbizia.

Le parole di Francesca Peruzzi: "È stata una partita sottotono. Poca la competizione, poco incisivo l'attacco anche se a tratti le ragazze hanno usato la testa e questo ci ha permesso di fare qualche punto di astuzia. Sicuramente è da migliorare l'atteggiamento in ricezione e in difesa, in cui troppo spesso abbiamo subito le avversarie. Peccato perché a livello di classifica era una gara importante, ma io e Beatrice siamo sicure che le ragazze sapranno fare tesoro di questa sconfitta dal sapore amaro".

Mercoledì 30 ottobre l'U16 Unionvolley tornerà sul campo di casa per ospitare il Certosa Volley, squadra al momento imbattuta in testa alla classifica.

I'Giglio - Montesport: 2 - 3 (11-25, 22-25, 25-18, 25-12, 6-15)

L'Under 14 di Furiesi e Talluri porta ancora una volta una gara al quinto set. Da sotto 2-0, le ragazze riescono come contro Certaldo a tornare in equilibrio, questa volta senza però riuscire a ribaltare del tutto il risultato.

L'allenatrice Elena Furiesi commenta: "Per la seconda volta consecutiva a causa di troppi errori gratuiti e poca concentrazione siamo state costrette a cercare di ribaltare il risultato, ma questa volta non ci è andata bene. Il fatto che ci sia stato un recupero è positivo ma vuol dire anche che per due set non abbiamo giocato, di nuovo. Le ragazze devono capire che la partita non inizia al terzo set o a metà del secondo, ma bisogna dare il massimo fin da subito".

Esattamente come a Certaldo, infatti, la squadra ha regalato il primo parziale alle avversarie senza opporre resistenza. Troppi gli errori, sia in ricezione che in attacco, e poca la concentrazione che non ha permesso di rigiocare efficacemente dando la possibilità al Montesport di dettare legge. La "testa" è tornata in campo soltanto a metà del secondo set, quando dal 13-19 le biancorosse sono riuscite ad accorciare 22-23, dando il via alla rimonta che ha poi portato al tie-break. Infatti, nonostante non siano riuscite a conquistare il secondo parziale, nel terzo la squadra ha ritrovato il ritmo: le ragazze hanno lottato punto a punto nella fase iniziale per poi ottenere il primo break point sul 10-8, creando un distacco che è andato poi ad aumentare sul finale grazie anche ad una serie di ace. Il quarto set è stato poi l'opposto del primo, con Serrotti e compagne fin da subito al comando. Buona a questo punto l'attenzione in copertura e non è mancata la grinta per fare due importanti recuperi fuori dal campo. Purtroppo l'entusiasmo è scemato quando nel tie-break le prime a raggiungere il cambio campo sono state le avversarie (5-8), mentre le nostre ragazze hanno completamente mollato.

Il campionato Under 14 è la prima interfaccia alla pallavolo vera e propria, ciò significa che anche l'approccio alle partite deve cambiare e crescere. Il fatto che si possano fare cinque set non vuol dire che sbagliando il primo si ha sempre la possibilità di recuperare, perché la partita finisce comunque se l'altra squadra ne vince tre. Inoltre si sono aggiunti ruoli e schemi quindi è importante che la concentrazione sia al massimo fin dall'inizio per vagliare tutte le possibilità di attacco e mantenere tutte le posizioni corrette. Non sono cambiamenti semplici ma i recuperi fatti mostrano che le ragazze sono in grado di mettere in pratica tutte le nuove indicazioni.

Domani la squadra andrà in trasferta a Poggibonsi per il recupero della prima giornata con l'obiettivo, come sempre, di portare a casa punti.

Fonte: Ufficio Stampa

