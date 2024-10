In 200 alla cena di beneficenza per il restauro della chiesa di San Donato

Oltre 200 persone si sono ritrovate venerdì 25 ottobre, alla Casa del Popolo di Spicchio, per la cena di beneficenza a sostegno dei lavori di restauro della chiesa di San Donato in Greti.

La chiesa di San Donato, dopo aver raccolto quasi 7 mila firme durante il censimento FAI del 2018, ha iniziato a dicembre 2023 i lavori di restauro, che la porteranno al suo completo recupero. Il progetto di restauro vede come prima parte il recupero della volta interna sopra l’altare, ed è seguito da Mattia Desideri e Antonio cinelli, rispettivamente architetto e ingegnere edile.

Dai documenti degli archivi della Diocesi di Pistoia appare certo che la chiesa di San Donato è presente sul territorio vinciano già da diversi secoli e precisamente dal 1268: grazie alla volontà della stessa Diocesi, nella persona del vescovo Fausto Tardelli, all’impegno del parroco di Vinci, Don Renato Bellini e alla collaborazione del comitato dei parrocchiani, i lavori hanno preso finalmente il via impedendo di fatto la perdita di questo importante edificio storico. Allo stato attuale, intorno alla chiesa è montato il ponteggio; l'ok della Soprintendenza ai beni culturali, di cui il comitato è in attesa, sarà il passo successivo perché l'intervento di recupero possa continuare.

Alla cena era presente anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Una delle cose più belle di fare il sindaco è vedere una comunità che collabora insieme per condividere idee, costruire progetti e valorizzare le nostre radici. È stato così alla Casa del Popolo di Spicchio, con oltre 200 persone che hanno partecipato all'iniziativa per sostenere il restauro della chiesa di San Donato. Grazie agli organizzatori, ai volontari del circolo, alla parrocchia e a tutta le persone intervenute. È stata scritta una bella pagina per tutta la nostra comunità, una tappa di un percorso che mi auguro ci possa portare molte soddisfazioni".

Su Facebook è stato costituito un gruppo dove i volontari che si occupano della chiesa di San Donato pubblicano periodicamente gli aggiornamenti in merito all'avanzamento dei lavori. Per rimanere informati: Chiesa di San Donato: tutela di un culto e di una storia dimenticati. Fra di loro, Irene Massaini, volontaria in prima linea che sostiene il progetto: “Non mi aspettavo un afflusso così grande di persone, tanto che abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni. Ciò significa che il tema del ripristino della chiesa è molto sentito dalle persone e questo ripaga della fatica di noi volontari nel portare avanti questo progetto”.

Fonte: Ufficio Stampa

