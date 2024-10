Gelateria all'Elba non dichiara 250mila euro

La Guardia di Finanza ha individuato una gelateria all’Isola d’Elba che, dopo un primo controllo patrimoniale, è apparsa non in linea con i ricavi dichiarati rispetto ai servizi forniti. La Compagnia di Portoferraio ha quindi avviato un'ispezione fiscale approfondita presso l’esercizio commerciale, esaminando attentamente la documentazione fiscale, contabile ed extracontabile trovata. Al termine delle verifiche, è emerso che il giro d’affari reale della gelateria era ben superiore a quanto dichiarato, con oltre 250.000 euro non segnalati al Fisco e violazioni IVA per 60.000 euro. Le attività di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza continueranno a monitorare situazioni simili, per tutelare i contribuenti e gli imprenditori onesti nel rispetto delle normative fiscali e dei principi costituzionali.

