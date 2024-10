Inaugurato a Montefoscoli il fontanello di acqua di qualità

È stato inaugurato nella mattina di oggi, lunedì 28 ottobre, il secondo fontanello di acqua ad alta qualità nel comune di Palaia. Il nuovo impianto, realizzato in via dei Fossi nella frazione di Montefoscoli, si unisce a quello già in funzione a Forcoli, consolidando così l’impegno di Acque e dell’amministrazione comunale nel promuovere un utilizzo responsabile della risorsa idrica e la riduzione della plastica monouso.

Come tutti i fontanelli progettati e realizzati dal gestore idrico del Basso Valdarno, anche quello di Montefoscoli eroga gratuitamente l’acqua proviene dall’acquedotto pubblico, resa “immediatamente gradevole” al gusto grazie a un trattamento che elimina il cloro (sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso, dalle centrali sino a casa) senza però intaccare la sicurezza e la qualità della risorsa. Il progetto s’inserisce in un più ampio piano di Acque per promuovere il consumo di acqua di rubinetto, ridurre il ricorso alle bottiglie di plastica e offrire alle famiglie una opportunità di risparmio concreto.

Alla “prima” dell’impianto di via dei Fossi erano presenti, tra gli altri, la sindaca Marica Guerrini e il presidente di Acque, Simone Millozzi. L’inaugurazione è stata una occasione di festa anche grazie alla presenza delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia locale. “Ogni fontanello che inauguriamo - ha spiegato il presidente Millozzi - è un ulteriore tassello verso abitudini di consumo consapevoli e sostenibili. È un servizio molto apprezzato dalla comunità, come dimostrato dai consumi fatti registrare dall’impianto attivo a Forcoli, che nel 2023 ha fornito più di 266mila litri di acqua, per un risparmio di oltre 55mila euro e quasi 17 tonnellate di plastica in meno disperse in ambiente”.

La scelta dei fontanelli, dunque, non offre “solo” un beneficio diretto alle famiglie, ma anche un contributo significativo alla sostenibilità del territorio. Lo conferma la sindaca Guerrini, che ricorda come sia già in programma l’attivazione di un ulteriore impianto, a Palaia-capoluogo, prevista entro il mese di novembre: “I fontanelli - aggiunge - sono delle vere e proprie opere pubbliche, che arricchiscono il patrimonio del nostro Comune e offrono alla comunità una opportunità concreta per perseguire buone pratiche e rispettare il territorio. Siamo convinti che ogni cittadino, utilizzando questi impianti, possa apprezzarne il valore e contribuire così a preservare la risorsa idrica per il futuro”.

Notizie correlate