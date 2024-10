Allontanata da casa per minacce a figlia e al marito

A Stazzema una donna di 53 anni è stata allontanata dalla sua abitazione per maltrattamenti contro la figlia e il marito. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe sottoposto i familiari a anni di sofferenze psicologiche, con continue offese e minacce, inclusa l’intimidazione di ucciderli nel sonno. Questi abusi sono stati segnalati dal marito e dalla figlia, ormai maggiorenne, al commissariato di Forte dei Marmi, che ha proceduto con la denuncia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha valutato le testimonianze e i riscontri, considerando fondati i gravi indizi e applicando una misura cautelare che obbliga la donna ad allontanarsi dalla casa familiare per proteggere i suoi familiari.

