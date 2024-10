Il Centro “La Giostra”, un ambiente sereno per abituare i figli a stare con gli altri

Un ambiente sereno dove i genitori abituano i figli, fin dalla più tenera età, a stare con i propri coetanei. Senza che debbano per forza rinunciare alla presenza di un familiare. Sono questi i punti di forza del Centro Bambini e Famiglie “La Giostra” (via De Gasperi) per il quale da lunedì sarà possibile iscriversi e che martedì 5 novembre (dalle ore 17.00) aprirà le sue porte alla cittadinanza per offrire ai genitori e familiari (nonni, zii) una presentazione del servizio, illustrando i progetti educativi e le opportunità offerte ai bambini fino a 36 mesi, includendo anche genitori “in attesa”.

Il Centro “La Giostra” si presenta infatti come uno spazio dedicato ai più piccoli, ma anche un’occasione di confronto e di scambio di esperienze per i genitori, in relazione ai vari aspetti che possono interessare l’educazione dei figli. Il servizio – che partirà da giovedì 7 novembre - è pomeridiano, e sarà attivo due volte la settimana: il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00.

Il Centro “La Giostra” offre ai bambini l’opportunità di vivere momenti di autonomia graduale, progressiva: durante l’orario pomeridiano sono previste infatti graduali occasioni di distacco tra il familiare e il bambino, anche se l’adulto rimane ben presente all’interno del servizio. Molto spesso, questo tipo di esperienza è fondamentale per poi agevolare l’ambientamento del bambino in altre strutture educative, come il nido.

La giornata tipo inizia alle 16.00 con una prima ora di “accoglienza” in cui i genitori e figli condividono gli stessi spazi. Dalle 17.00 alle 17.30 è poi prevista la merenda e a seguire le “esperienze di piccolo gruppo”, che vedono i bambini svolgere attività, laboratori, giochi strutturati e progetti a tema, mentre i genitori possono approfittarne per fare conversazione e usufruire eventualmente di una figura professionale. Sono previsti, infatti, incontri a tema per gli adulti, dedicati sia alla riflessione sull’esperienza che viene condivisa, sia all’approfondimento di alcuni dubbi e perplessità che possono emergere nella cura di bambini in questa fascia di età. Dalle 18.30 alle 19.00 gioco libero, con i genitori di nuovo insieme ai bambini.

“La Giostra” – sottolinea l’Assessore alla Scuola, Marta Longaresi – è un’importante opportunità educativa per i bambini e le loro famiglie. Questa esperienza è l’effettiva possibilità di poter osservare i vostri bambini in un ambiente ricco di tantissimi stimoli, ed è anche un momento di scambio importante tra genitori sotto la guida attenta e fondamentale di educatrici, che vi accompagneranno con professionalità e vi guideranno verso l’inizio di un percorso di crescita”

I posti disponibili per il Centro gioco “La Giostra” sono 20 e comporta una tariffa mensile di euro 50,00

Le iscrizioni al Centro “La Giostra” si possono fare compilando preventivamente l’apposito modulo, disponibile sul sito www.comune.castelfiorentino. fi.it., inviandolo poi o tramite mail all’indirizzo : scuola@comune. castelfiorentino.fi.it o PEC all’indirizzo comune.castelfiorentino@ postacert.toscana.it

Per informazioni Ufficio Scuola 0571/686335 - 0571/68330.



