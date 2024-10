Lacerazione nel PD santacrocese: contestata la ricandidatura di Parentini

La sconfitta elettorale delle ultime amministrative, ha di fatto aperto una profonda riflessione politica all’interno del Partito Democratico locale. La segreteria del Partito Democratico di Santa Croce sull'Arno – rappresentata da Ivetta Parentini - ha presentato spontaneamente ed unanimemente le proprie dimissioni, dimostrando un grande senso di responsabilità e la coerente intenzione di avviare un serio percorso di rinnovamento e di rifondazione del Partito.

Le sue dimissioni insieme a quelle dei componenti della segreteria, che ringraziamo, hanno posto le basi per avviare un serio percorso di riorganizzazione del partito locale che trovava necessariamente nel Congresso la concretizzazione di un suo adeguato rilancio. Il gesto da parte della segreteria di rimettere il proprio mandato oltre ad essere sinonimo di responsabilità verso la propria comunità politica, è stato anche un riconoscimento delle logiche conseguenze che deve trarre un gruppo dirigente di fronte alla perdita del Comune.

In conseguenza di tale decisione l'assemblea ha stabilito di avviare il percorso congressuale ed ha dato mandato ad un gruppo di lavoro di svolgere delle consultazioni su un ampio numero di iscritti per raccogliere indicazioni sul possibile candidato unitario da proporre in sede congressuale. Una decisione emersa dall’Assemblea con l’obiettivo primario dell’unità del partito come fine ultimo.

Dalle consultazioni è emerso il dato netto di una nuova candidatura indicata da gran parte degli iscritti consultati; i dati sono stati condivisi nell'assemblea del 16 ottobre scorso, ma sono stati deliberatamente ignorati da pochi membri dell’Assemblea; la segretaria dimissionaria Parentini ha contestato tali risultanze ed ha riproposto la propria candidatura, dichiarandosi fermamente intenzionata a proseguire l'esperienza fatta negli otto anni di incarico già svolti.

Questo inaspettato cambiamento della segretaria dimissionaria si scontra con quanto emerso nella riflessione post elezioni, dove l’Assemblea si era espressa per una rifondazione del partito locale e un rinnovamento necessario che non può essere incarnato nella figura di chi ha guidato per otto anni il partito.

I nostri numerosi tentativi di mediazione e ricucitura finalizzati ad individuare un candidato unitario non hanno dato esito positivo. La nostre richieste di comporre le residue fratture interne per organizzare al meglio il nuovo ruolo di opposizione da condurre in Consiglio Comunale nella presente legislatura sono cadute nel vuoto.

Considerata la mancanza di disponibilità al confronto di un gruppo dell'assemblea, abbiamo deciso di non presentare alcuna candidatura alternativa alla scadenza regolamentare del 21 ottobre scorso e di: non prendere parte al Congresso straordinario di prossima convocazione; non assumere ruoli in organi dirigenti del Partito Democratico e dimetterci dalle cariche assunte nel partito, che peraltro non hanno mai costituito il fine del nostro impegno.

Confermiamo la convinta adesione al Partito Democratico con il più sincero spirito di servizio e l'impegno ad appoggiare il gruppo consiliare di opposizione, ma nel rispetto della naturale dialettica politica, intendiamo ribadire la volontà di scongiurare il pericolo di una conduzione verticistica e personalistica del partito e di non avallare scelte chiaramente antidemocratiche, contrarie all'immagine e ai principi della nostra comunità politica.

Quanto sopra è stato già inoltrato in un documento politico agli organi competenti del Partito Democratico a livello regionale, provinciale e locale.

Firmatari del documento:

Alessandra Ugolini

Angelo Scaduto

Giovanni Golfarini

Giulia Deidda

Carla Zucchi

Giampiero Testai

Vladimiro Rovetini

Massimo Bertacca

Carlo Gazzarrini

Antonio Mattii

Mauro Bachini

Roberto Masoni

Daniele Bocciardi

Luciano Battaglioli

Santa Croce sull’Arno 29/10/2024

