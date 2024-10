Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri, una denuncia nel fiorentino

Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri. È successo a Reggello, nella mattina di martedì 22 ottobre quando l'attenzione dei militari di Figline, durante un quotidiano servizio di controllo del territorio, è stata attirata da due mezzi fermi in una piazzola di sosta in località Ciliegi. Lo scambio di denaro tra i due conducenti non è passato inosservato dalla pattuglia: sospettata la truffa, gli immediati controlli l'hanno confermata. È infatti emerso che uno dei due, alla guida di un furgone, si era appena fatto consegnare 440 euro in contanti dall'altro automobilista. Lo stesso è stato anche trovato in possesso di un gessetto nero, verosimilmente utilizzato poco prima per simulare un finto danneggiamento sulla fiancata del mezzo. L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato.

