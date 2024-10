Vince e convince, è proprio una bella Use Computer Gross

Non è solo perché vince, ma è anche come vince. L’Use Computer Gross di questo avvio di stagione somiglia molto ad una macchina perfetta. Gioca un bel basket, è capace di gestire bene le diverse fasi della partita, non da mai la sensazione di trovarsi in difficoltà. Si spiegano così il primo posto in classifica e le quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul campo di La Spezia contro una squadra che aveva a dir poco fame di punti.

“Abbiamo giocato una partita di sostanza – spiega coach Luca Valentino - fin dall'inizio abbiamo voluto metterla nei binari a noi più consoni e ci siamo riusciti bene. Le chiavi sono state il controllo dei rimbalzi e la difesa che, grazie ad un buon secondo quarto, ci hanno permesso di gestire il vantaggio portando a casa altri due punti in classifica. Nel finale abbiamo attaccato con pazienza la zone press dei nostri avversari con i ragazzi che si sono cercati ed hanno condiviso palla e tiri. Ora è vietato abbassare l'attenzione. Vogliamo infatti continuare a crescere all'interno della settimana per arrivare pronti al derby con San Miniato”.

Sabato sera, infatti, il Pala Sammontana ospiterà il derby con l’Etrusca. Oltre ai motivi di campanile, si tratta un’altra squadra in salute reduce da una convincente vittoria contro Quarrata. Inutile dire che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per questa partita che, come sempre, si preannuncia difficile e spettacolare.

Fonte: Ufficio Stampa Use Computer Gross

