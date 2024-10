Arte e Gusto si incontrano a San Miniato: torna 'Degustando l'Arte'

Arte e Gusto si incontrano a San Miniato, alla scoperta delle eccellenze artistico-culturali ed enogastronomiche del territorio. È stata presentata oggi presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato la terza edizione di 'Degustando l'Arte', che si svolgerà nei giorni 13, 20 e 27 novembre.

“Le edizioni precedenti sono andate davvero molto bene; mi auguro anche per questa edizione l'apprezzamento del pubblico"- ha detto Vittorio Gabbanini, vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, che ha portato anche i saluti del Presidente Prof. Luigi Ambrosio.

"Come negli anni passati, - spiega Gabbanini - vogliamo offrire questa esperienza, dove i partecipanti possono immergersi in un’atmosfera di bellezza e gusto. Il nostro intento è proprio di valorizzare le eccellenze della Città di San Miniato e del territorio in un contesto di convivialità e scoperta, un vero crocevia di arte e cultura, dove poter conoscere anche il nostro patrimonio agroalimentare”.

Attraverso la partecipazione e l'aiuto dei produttori locali, delle aziende vitivinicole e dei maestri della cucina enogastronomica, i visitatori di "Degustando l'Arte" potranno assaporare piatti prelibati a base di tartufo, salumi artigianali e gustose opere di pasticceria. Ad accompagnare ogni portata ci sarà una selezionata gamma di vini, accuratamente abbinati, per far vivere agli ospiti un'esperienza unica esaltando ogni sapore della cucina toscana.

"Sono tre serate interessanti con tematiche che si congiungono ma che sono tra loro diverse - dichiara Matteo Betti, Presidente del consiglio comunale -questa è una strada che dovremmo seguire e replicare nel nostro comune in maniera diffusa, valorizzando tutto la nostra città e le sue bellezze.”

Oltre alle delizie enogastronomiche, le serate saranno precedute da incontri curati dal Maestro di galateo Stefano Agnoloni per illustrare l’arte del ricevere e una perfetta mise en place: "Il primo incontro riguarderà la storia dei bicchieri, con tanti aneddoti e curiosità; la seconda giornata sarà incentrata su come si allestisce la tavola, mentre l'ultima sera, mercoledì 27, racconterò i segreti delle posate, la loro storia, il loro utilizzo e la lettura e i messaggi che possono trasmettere."

In questa edizione saranno presenti, per proporre idee e suggerimenti di ricette gustose e creative, gli chef Gilberto Rossi, Paolo Fiaschi e Fabrizio Marino.

"'Degustando l'Arte' è una bella iniziativa - dichiara Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, in un video messaggio - Grazie a questo evento riusciamo a rappresentare l'essenza della nostra regione. La Toscana è terra di arte, di buona cucina, di cultura e di eccellenze. Questa manifestazione non è solo un’occasione per mangiare bene facendoci trasportare dalla musica, ma è anche un modo per scoprire la bellezza storico-artistica del nostro territorio e approfondire tematiche di attualità."

Non mancheranno infatti temi di grande interesse e attualità, come l’incontro “DONNE E SPORT: la lunga STRADA verso la parità”, organizzato da Soroptimist International Club Valdarno Inferiore, in apertura dell’iniziativa, mercoledì 13 novembre alle ore 17.30. Durante gli appuntamenti, inoltre, sarà possibile visitare il Museo del Conservatorio di Santa Chiara, permettendo agli ospiti di ammirare pregevoli opere d’arte per un viaggio attraverso la storia e la cultura del territorio, arricchendo ulteriormente l’esperienza complessiva.

“Siamo lieti di supportare 'Degustando l’Arte', è un'iniziativa vincente - ha detto Giovanni Urti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - La nostra Fondazione è impegnata a promuovere eventi che uniscono le comunità e valorizzano le eccellenze locali; questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica perché non offre solo momenti di convivialità e apprendimento, ma attraverso un reciproco scambio rafforza il legame tra arte, cultura e tradizioni culinarie.”

Le serate del 20 e 27 novembre, alle ore 21, ospiteranno un intrattenimento musicale, rispettivamente con un tributo a Lucio Battisti e il concerto della Corale Mons. Balducci, mentre l’apertura della manifestazione, mercoledì 13, sarà dedicata alla lettura ad alta voce della Divina Commedia a cura dell’Associazione Culter: “per la dannosa colpa della gola” (Inf. IV) canti Inferno IV e Purgatorio XXIII detti a memoria da Riccardo Pratesi.

"Tornano i tre appuntamenti alla scoperta del Museo del Conservatorio Santa Chiara, uno spazio ricco di cultura, che si conferma attrattivo, come dimostrato dalle edizioni degli anni precedenti - ha dichiarato il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli - rinnovo i complimenti alla Fondazione per un’iniziativa eccellente, in grado di unire la promozione dei prodotti enogastronomici e a quella dell'arte, di cui questo luogo unico è ricco.

"'Degustando l'Arte' è un evento sui generis, perché non ci sono molte occasioni in cui si accosta cucina e arte- spiega Elena Maggiorelli, Assessora con deleghe a sport, associazionismo, politiche giovanili e pari opportunità - "attraverso questo evento si valorizzano e si promuovono le nostre radici e i nostri prodotti enogastronomici. Abbiamo tantissimi prodotti e valorizziamo la storia e la cultura del nostro Comune. La cultura a San Miniato si assapora e si vive in ogni angolo; il mio compito sarà trasmettere questo amore verso il luogo in cui si vive e l’importanza della nostra storia e delle nostre radici alle giovani e ai giovani di San Miniato."

La novità di questa edizione sarà il laboratorio didattico “Sabati fantastici e dove trovarli”, un ciclo di quattro laboratori ludico-educativi rivolti ai bambini di due fasce d’età: 0-6 e 6-10 anni. I laboratori si svolgeranno sabato 9, 16, 23 e 30 novembre, in orario 10-12, e ciascun laboratorio avrà una durata di circa 120 minuti.

PROGRAMMA APPUNTAMENTI:

Mercoledì 13 NOVEMBRE ore 17:30

“Donne e Sport: la lunga STRADA verso la parità” evento

organizzato da Soroptimist International Club Valdarno Inferiore

Ore 19 “La credenza dei bicchieri” a cura del Maestro di galateo Stefano Agnoloni

“PepeArte” l’arte in cucina secondo Gilberto Rossi

I salumi del salumificio Mancini Adriana

La gastronomia del Nuovo Emporio

Inserrata Organic Farm

Il panettone del Maestro d’arte bianca Pasquale La Rossa

Ore 21 “per la dannosa colpa della gola” (Inf.IV) canti Inferno lV e Purgatorio XXIIII

della Divina Commedia detti a memoria da Riccardo Pratesi

Mercoledì 20 NOVEMBRE ore 18.30

“L’abito della tavola” a cura del Maestro di galateo Stefano Agnoloni

Fabrizio Marino “Un’arte culinaria fuori dagli schemi”

I salumi della macelleria Lo Scalco

La gastronomia del Nuovo Emporio

Il miele dell’apicoltura biologica “di Fiore in Fiore”

Lo zafferano di Altheca

I vini dell’Azienda vitivinicola Tamburini

Pasticceria Oasi Dolce

Ore 21 Live music con i Tabù – tributo a Lucio Battisti

mercoledì 27 NOVEMBRE ore 18.30

“Le posate ed i loro segreti” a cura del Maestro di galateo Stefano Agnoloni

Paolo Fiaschi “L’arte di arrangiarsi in cucina” creare piatti golosi con poco a disposizione

I tartufi di Savitar in collaborazione con la gastronomia del Nuovo Emporio

Le bontà dell’Associazione Circolo Arci “Giuseppe Gori” di Cigoli

I salumi della macelleria Sergio Falaschi

Beconcini Wine

Il cioccolato artigianale Menichetti

Il cantuccio di Federigo

Ore 21 Concerto della Corale Mons. Balducci

