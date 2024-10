Emergenza alluvione, il Comune di Castelfiorentino promuove una raccolta fondi

Emergenza alluvione, il Comune di Castelfiorentino ha deciso di promuovere una raccolta fondi per sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito danni ingenti durante gli eventi del 17-18 ottobre nell’area compresa tra il Torrente Pesciola e la frazione di Petrazzi. Un canale ufficiale che ogni cittadino (privato o impresa) potrà utilizzare per offrire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in forte difficoltà.

Si può effettuare la donazione sul conto corrente: IBAN IT94F0842537790000010299535 intestato a

"COMUNE DI CASTELFIORENTINO" con causale "DONAZIONE EMERGENZA ALLUVIONE 2024"

Per donazioni dall'estero Bic Swift CRACIT33 XXX.

Le donazioni raccolte saranno messe a disposizione per supportare le persone e le aziende che sono state colpite dagli allagamenti.

