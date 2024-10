Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la commemorazione a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie di commemorazione in onore dei Caduti in programma per il 4 e il 10 novembre 2024. Questi eventi rappresentano un momento importante di riflessione e gratitudine per coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Lunedì 4 novembre il ritrovo sarà davanti alla Scuola secondaria di Primo Grado R. Fucini alle ore 10:00. Si formerà un corte con gli alunni che si dirigerà verso la lapide del Capitano Taddeino Taddeini situata nell’omonima via per la deposizione della corona d’alloro presso la lapide. Sarà presente il Maggiore in Congedo E.I. Giulio Cesare Bucci, che prenderà la parola per un intervento commemorativo. Dopodichè il corteo si sposterà presso il Monumento ai Caduti al cimitero del capoluogo.

Taddeino Taddeini (1896-1917), eroe di guerra originario di Montespertoli, morì a soli 23 anni durante la Prima Guerra Mondiale nel tentativo di salvare i suoi soldati feriti. In sua memoria, gli furono intitolate una via e gli fu conferita una medaglia d’argento per il suo coraggio e sacrificio.

Il programma di domenica 10 novembre prevede, alle ore 10, la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide ai caduti di Lucignano. Alle ore 11:00 la SS.Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli e successivamente la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in Piazza del Popolo con interventi delle Autorità e accompagnamento musicale a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questi importanti momenti per onorare la memoria dei Caduti e rinnovare il nostro impegno verso i valori di pace e libertà.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

