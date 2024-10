Murale gigante alla scuola Sauro-Papini del Galuzzo a Firenze

Un murale gigante per colorare la scuola Sauro/Papini al Galuzzo. Via libera, ieri da parte della giunta, alla delibera presentata dall'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini che prevede la realizzazione, sulla facciata centrale dell'istituto, dell'opera 'Che Festa andare a scuola!'. A realizzare l'intervento, curato della Street Levels Gallery e autorizzato dalla soprintendenza, Lucia Pintos in arte Nulo. Nulo è un'artista uruguaiana di 35 anni, che risiede a Crema, nota per l’attività svolta in vari Paesi tra Europa e Sud America.

"Sono ormai tanti gli artisti che hanno contributo ad arricchire il 'museo a cielo aperto' di Firenze - ha sottolineato l'assessora Perini - continuiamo a promuovere e valorizzare la street art in tutte le sue forme, l’obiettivo è far esprimere gli artisti e abbellire gli spazi urbani come occasioni di crescita e condivisione culturale, nonché di valorizzazione di nuove forme di arte e linguaggi espressivi"

“È bello quando la scuola incontra l’arte contemporanea attraverso un linguaggio diretto e schietto quale è la street art, così come è bello raccontare la scuola assieme alla gioia di crescere insieme – ha detto l’assessora all’educazione Benedetta Albanese – il murale ‘Che Festa andare a scuola!’ della giovane artista Lucia Pintos ‘Nulo’ ha in sé, a partire dal titolo, quello che è il nostro ideale di scuola: il posto dove alunne e alunni ogni giorno sono felici di andare, per incontrare amiche e amici con cui diventare cittadini aperti al mondo, rispettosi degli altri, e soprattutto liberi di esprimersi”.

“Sono convinta che gli spazi scolastici quando sono belli, quando sono colorati, quando è piacevole entrarci – spiega la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – aiutano anche nell’apprendimento. Un luogo bello è un luogo dove si impara meglio e dove si va più volentieri. Abbiamo pensato a questo murales per la scuola Sauro/Papini del Galluzzo e siamo certi che che sarà apprezzato da studenti, insegnanti e famiglie”.

"Che festa andare a scuola! - ha commentato la dirigente scolastica Maria Teresa Frassetti - proprio così, gli alunni devono poter condurre la vita scolastica in un ambiente sereno e colorato, anche a livello estetico e architettonico. Poter vedere tutti i giorni, all'ingresso, nelle ore ricreative e all'uscita la facciata della loro scuola completamente rinnovata e ricca di vita, di forme e colori rappresenta un'impagabile gioia quotidiana. Si ringrazia sentitamente il Comune di Firenze e l'ufficio street art per l'opportunità offerta agli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico. La scuola offrirà il proprio contributo con una festa di inaugurazione che coinvolgerà tutte le famiglie"

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate