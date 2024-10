Rotary Club Empoli e Accademia Italiana della Cucina sezione di Empoli insieme per assaggiare l’olio nuovo

Giornata molto interessante quella organizzata al Frantoio Buonamici a Fiesole dal presidente del Rotary Club Empoli, Roberto Gelli, e dal delegato della sezione di Empoli dell’Accademia Italiana della Cucina, Massimo Vincenzini.

L’intento era quello di far vivere un’esperienza sensoriale unica ai numerosi soci e socie presenti con ospiti e di far conoscere le straordinarie proprietà dell’olio extravergine d’oliva nella nostra alimentazione.

A questo scopo Gelli ha presentato gli esperti, in successione Massimo Vincenzini, già Professore Ordinario alla Facoltà di Agraria e attuale Presidente dell’Accademia dei Georgofili, nonché socio del Rotary Club Empoli, il quale ha sottolineato come dall’olivo si ottenga un alimento completo, fondamentale nella nostra dieta mediterranea.

L’olio extravergine d’oliva protegge, grazie agli acidi grassi monoinsaturi di cui è ricco, cuore e arterie, rallenta l’invecchiamento cerebrale, previene l’insorgenza di tumori e il deterioramento delle cellule. Inoltre, per la sua composizione acidica, è simile al latte materno, per cui è da sempre consigliato nello svezzamento dei bambini ed è utile nella vecchiaia perché favorisce l’assorbimento del calcio e la sua mineralizzazione, prevenendo l’osteoporosi.

Argomenti poi ribaditi dal proprietario Cesare Buonamici, che ha accompagnato i presenti alla visita del frantoio, che rappresenta l’avanguardia della tecnica di estrazione di olio di oliva. La tecnologia innovativa permette di innalzare ulteriormente la qualità dell’olio prodotto grazie a un accurato controllo delle temperature durante tutto il processo estrattivo, alla riduzione degli impatti ossidativi con la tecnologia del vuoto, agli scambiatori termici e all’utilizzo degli ultrasuoni, mantenendo altissimi i livelli di sostanze salutari come i biofenoli, i tocoferoli e l’oleuropeina. I macchinari utilizzati per l’estrazione dell’olio fanno si che niente si perda, per cui anche il prodotto che si ottiene alla fine del processo, la sansa, puo’ essere avviato ad un biodigestore, che produce biogas e quindi energia elettrica, con un lodevole risparmio energetico.

Dopo la visita, lo Chef Matia Barciulli, patron del premio “Il Magnifico” che premia il miglior olio extra vergine europeo, insieme a Riccardo Scarpellini, presidente di Opera Olei e titolare di Oil Bar a Livorno, spinti dalla loro passione per la promozione dell'olio d'oliva d'eccellenza, hanno intrattenuto gli ospiti invitandoli non solo ad assaggiare una selezione di oli pregiati scelti con cura da Cesare Buonamici, da Riccardo Scarpellini e da Giovanni Donnini (socio Rotary Club Firenze e dell’Accademia Italiana della Cucina), produttore locale di olio Matrix, ma anche a scoprire come questi riescano ad esaltare i sapori dei cibi con cui vengono serviti. Ogni assaggio ha rappresentato un'opportunità per comprendere come l’olio extravergine d’oliva di alta qualità possa trasformare ed esaltare l'esperienza gastronomica.

E’ seguito un pranzo proposto dallo Chef con un menu volto all’esaltazione della cucina tradizionale toscana rivista in chiave moderna e basata in ogni portata sull’impiego di oli extravergine d’oliva di eccellenza.

Tutti i presenti hanno manifestato il loro gradimento per questa originale esperienza e per la giornata passata in piacevolissima compagnia in un clima di amicizia, con una visuale stupenda sulle magnifiche colline fiorentine.

Fonte: Ufficio Stampa

