Scontro tra auto e moto in via Sanzio a Empoli, 16enne gravissimo in ospedale

Un ragazzo di 16 anni è grave a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Sanzio a Empoli, poco dopo l'incrocio con via Cimabue. Il ragazzo, a bordo di un mezzo su due ruote, si è scontrato con un'auto. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Il 16enne sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni che sta effettuando i rilievi sul posto e ascoltando le persone presenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

