Sfondano portone di una pelletteria con auto rubata, colpo in Mugello

Furto di 2 autovetture dal cortile di un’azienda di Dicomano questa notte. Le 2 auto sono state utilizzate da ignoti per eseguire un furto in un’azienda adiacente, che produce borse per un noto marchio. In particolare, un’auto è stata utilizzata per sfondare il portone del capannone della pelletteria mentre l’altra è stata utilizzata per allontanarsi, dopo averla caricata con un numero di borse da quantificare. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo e Dicomano.

