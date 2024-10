Basket Empoli, è tempo di derby: al Pala Sammontana arriva l'Etrusca San Miniato

Nel campionato di un derby ad ogni turno, quello in programma sabato sera alle 21 al Pala Sammontana si potrebbe definire il più derby dei derby perché fra tutti, assieme ovviamente a quello con Castello, è senza dubbio il più atteso. Vuoi per semplici motivi di vicinanza, vuoi per le vicende degli ultimi anni, la sfida fra Use Computer Gross ed Etrusca San Miniato è senza dubbio una di quelle cerchiate in rosso nel calendario, una partita che richiama pubblico ed in cui, moralmente, vincere vale qualcosa di più di due semplici punti.

Lo sa bene coach Luca Valentino che, con la sua squadra che sta viaggiando vento in poppa, mette in guardia i suoi. “Arriva a farci visita una San Miniato protagonista di un grande inizio di campionato e reduce da una vittoria di spessore contro Quarrata – attacca - i nostri avversari giocano una pallacanestro ben definita, centrata su atletismo e tiri in transizione che attualmente li fanno viaggiare a quota 84 punti di media a partita e nella quale spiccano Caglio, Re e Menconi, attualmente miglior marcatore del campionato”.

“Non sarà una gara facile – prosegue – e dovremo essere bravi ad assorbire la loro transizione e le iniziative personali di uno contro uno controllando il ritmo della partita in un'atmosfera sicuramente stimolante come quella del derby”.

Il Pala Sammontana, infatti, si preannuncia esaurito per l’occasione, degna cornice di una partita che come sempre sarà spettacolare. Arbitreranno Marinaro di Cascina e Cavasin di Rosignano Marittimo, chi non può essere al palazzetto potrà seguire la diretta sul canale ufficiale YouTube dell’Use basket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

