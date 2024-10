Il jazz di Nils Petter Molvaer Trio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

A distanza di pochi giorni dall’esibizione di Pippo Pollina, il jazz torna a dominare la scena del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il concerto di “Nils Petter Molvaer Trio” è infatti in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Giovedì 7 Novembre alle ore 21,00, in collaborazione con Empoli jazz.

Figura importante del jazz europeo, Nils Petter Molvaer ha inventato, con la sua produzione, un suono unico, precursore di un genere elettroacustico che ha avuto un importante seguito. Sin dal suo esordio con i Masqualero prima, e con la carriera da solista aperta con disco Khmer poi, ha mescolato jazz, elettronica, rock e sonorità etniche in un percorso originale e senza confini.

Accompagnato da un trio (tutto norvegese), composto da Jo Berger Myhre alle corde e Erland Dahlen alla batteria, Nils Petter Molvaer stenderà il suo lirismo su un tappeto di ritmi ed elettronica, musica di ricerca che non perde mai di vista il pubblico, risultando coinvolgente e a tratti trascinante.

In attesa di altri eventi musicali, la nutrita attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà Sabato 9 novembre con Filippo Nigro, protagonista di Every Brilliant Thing-le cose per cui vale la pena vivere.

Giovedì 7 Novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

NILS PETTER MOLVAER TRIO

in collaborazione con Empoli jazz

PREZZI

Platea, 1° e 2° ordine di palchi € 20,00/ridotto soci Coop € 18,00

3°ordine € 15,00/ridotto soci Coop € 13,00

Loggione € 12,00

Vendita biglietti anche su piattaforma https://oooh.events/

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

