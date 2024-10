Muore a 16 anni Diego Prosperi, disposta autopsia. Accertamenti sul tratto di strada dell'incidente

Quando si muore a 16 anni ogni parola sembra superflua e svuotata di senso. Ieri Diego Prosperi è morto in via Sanzio a Empoli, in un incidente con la sua moto, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo. Resta la tragedia, l'immagine del motore fermo a terra, il vuoto nella famiglia e negli amici.

La salma del ragazzo è stata trasportata nel pomeriggio di ieri alla Medicina Legale di Firenze, ma al momento non c'è ancora una data del funerale. Da quanto appreso, infatti, la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che nei prossimi giorni dovrebbe disporne l'autopsia. Bisognerà attendere l'esame autoptico prima di conoscere la data dei funerali.

Il tratto di via Sanzio interessato dall'incidente è tuttora parzialmente delimitato dalla cartellonistica con un restringimento di carreggiata. Dal Comune fanno sapere che la misura è "ritenuta utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente". Si starebbe quindi facendo alcuni accertamenti sul tratto interessato e sul manto stradale per ricostruire meglio la come è avvenuto l'incidente. Al momento, però, non emergono dettagli in merito alla dinamica da fonti ufficiali.

I messaggi di cordoglio

Prosperi frequentava il Ferraris-Brunelleschi di Empoli, a pochi metri dall'incidente. Anche tra i corridoi della scuola frequentata da Diego regna lo sconforto: "Purtroppo Diego non ce l’ha fatta e il dolore per la tragedia della sua scomparsa è indicibile. Tutti noi siamo attoniti e senza parole, solo tanta rabbia per una vita spezzata a soli 16 anni. Tutta la scuola si stringe alla famiglia con affetto", questo il messaggio del Ferraris-Brunelleschi.

Questo invece il cordoglio del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: "L'amministrazione comunale di Empoli esprime il suo cordoglio per la scomparsa dello studente 16enne. Alla famiglia va l'abbraccio della comunità empolese".

