Ponte di Petrazzi, la Lega: "Rimpallo di responsabilità"

Dall’interrogazione in Consiglio Comunale si certifica che ad oggi nessun accertamento sul ponte di Petrazzi è stato effettuato mettendo chiaramente in discussione se ci siano realmente accertamenti da fare o se la causa della chiusura sia riconducibile alla spalletta del ponte che ha provocato a suo tempo l’incidente.

Lo stesso Sindaco afferma testualmente “Le ragioni del sequestro sono ancora ben ignote se non quelle legate alla spalletta della corsia sequestrata su cui è avvenuto l’incidente” pertanto non si ravvedono soluzioni nel breve periodo se non la conclusione dell’ultimo tratto della 429 previsto - così viene riferito - nel 2025

Più caute le dichiarazioni del Sindaco rilasciate al Consiglio degli eletti rispetto a quanto riportato sulla stampa, che parla di accertamenti in corso e sul verificare le responsabilità prima rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito all’argine abbattuto e alla ditta appaltatrice che è la stessa che ha ricostruito l’argine somma urgenza Il rimpallo di responsabilità non ci permette di capire chi doveva controllare il territorio e il relativo cantiere aperto che sembra torni in primo piano solo adesso a garanzia della sicurezza di quei cittadini che si si sarebbe dovuto tutelare e non soccorrere.

Sulla Commissione Speciale, che come gruppo Consiliare abbiamo richiesto, è stato trovato un accordo con la maggioranza di convergere sulla Commissione Urbanistica tutti gli aggiornamenti relativi al sequestro del ponte e del proseguo della 429, in modo da non appesantire ulteriormente la macchina amministrativa ma allo stesso tempo dare la possibilità a tutti i Consiglieri eletti di essere informati periodicamente di una dinamica che avrà tempi prolungati e imprecisati.

Le modalità con cui verrà organizzata questa nuova consultazione collegiale verrano discusse nella Conferenza dei Capigruppo che ne informerà il Consiglio Comunale

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo

