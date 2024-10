Tutela vittime di violenza, firmato un accordo di collaborazione tra Questura di Firenze e Centro Aiuto Donna Lilith

Questa mattina il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma e la Presidente del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli delle Pubbliche Assistenze Riunite, Eleonora Gallerini, hanno firmato un Accordo di Collaborazione a tutela delle vittime dei reati di atti persecutori, violenza di genere, violenza domestica e dei minorenni vittime di abusi e maltrattamenti.

L'Accordo, elaborato dalla Divisione Anticrimine - Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, persegue l'obiettivo di ottimizzare il raccordo tra la Questura di Firenze e il Centro Aiuto Donna Lilith a tutela delle vittime di violenza di genere, violenza domestica e di stalking, costruendo "buone prassi" di intervento nel territorio dell'empolese.

Il Centro Aiuto Lilith, inserito nella Rete Nazionale Antiviolenza e nella mappatura nazionale del numero di pubblica utilità 1522, fornisce alle donne che subiscono violenza sostegno psicologico, assistenza legale ed accoglienza, prevede la rilevazione del rischio di recidiva, offre orientamento e supporto all'autonomia abitativa e lavorativa.

Si avvale dell'intera struttura delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli di cui è parte integrante e di un’equipe multiprofessionale, dispone di sei Case Rifugio ad indirizzo segreto, per l'accoglienza in protezione di donne e minori costretti a lasciare la propria abitazione di una struttura di accoglienza post emergenza per un lavoro sull'autonomia lavorativa e abitativa e di due appartamenti per l'accoglienza in emergenza.

Gestisce, inoltre, 14 sportelli di primo ascolto e prima accoglienza su tutto il territorio Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore.

Punti focali dell'accordo di collaborazione tra Questura e il Centro Aiuto Donna Lilith: l'individuazione di operatori di polizia nell'ambito del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli e di operatrici del Centro Lilith, quali punti di contatto e raccordo, un’attività co- progettata, con previsione di formazione congiunta, volta ad intercettare le situazioni di violenza e all'accoglienza, informazione e supporto alla vittima.

Particolare rilievo assume il coordinamento tra Questura e il Centro con riferimento al provvedimento di ammonimento del Questore, quale misura di prevenzione avanzata e di tutela anticipata delle vittime.

Sono 11 i provvedimenti di Ammonimento – 9 per atti persecutori e 2 per violenza domestica – emessi negli ultimi anni nel territorio dell’empolese.

Referenti dell'Accordo sono il Dirigente del Commissariato di P.S. di Empoli Primo Dirigente della Polizia di Stato Giancarlo Consoli per la Questura e la Presidente del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite dott.ssa Eleonora Gallerini.

È il quinto accordo a tutela delle vittime vulnerabili siglato dal Questore Maurizio Auriemma; segue l'Accordo di collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia, sottoscritto il 10 agosto 2023 e volto alla tutela delle donne e dei minori vittime di violenza di genere e di violenza domestica; due accordi con i Centri che si occupano di uomini autori di violenza, il Protocollo Zeus con il CIPM Toscana - Centro per la Promozione della Mediazione e quello con il C.A.M. - Centro Ascolto Maltrattanti di Firenze, siglati rispettivamente il 21 giugno 2022 e il 19 dicembre 2022, per la prevenzione della recidiva attraverso l'invio a programmi specifici di recupero; il Protocollo d'intesa in materia di "Codice Rosso e Misure di Prevenzione", firmato il 22 novembre 2022, con i Direttori delle Case Circondariali di Sollicciano e Gozzini, per il monitoraggio della pericolosità sociale di scarcerati colpevoli di tali reati.

Fonte: Questura di Firenze

Notizie correlate