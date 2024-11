Boschi delle Cerbaie al setaccio dei carabinieri, controllate 33 auto e smantellati 3 bivacchi

Controlli dei carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 31 ottobre, nei boschi delle Cerbaie in particolare nei territori di Orentano, Villa Campanile e Galleno nei comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. L'operazione, per prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha visto impegnati i militari di San Miniato, Castelfranco, Santa Croce e Santa Maria a Monte e il nucleo cinofili di Pisa San Rossore.

Il bilancio del servizio tramite numerosi posti di controllo sulle strade, ha portato al controllo di 43 persone, 33 auto e 3 bivacchi abusivi trovati privi di occupanti ma dove sono stati rinvenuti vestiti, teli in plastica utilizzati per ripari improvvisati e incarti in cellophane per il confezionamento della droga. Nella circostanza sono stati sequestrati a carico di ignoti circa 15 grammi di hashish, suddivisa in un panetto grande e in dosi più piccole. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

