Ragazza denuncia di essere stata violentata la notte di Halloween a Firenze: indagini in corso

Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata la notte di Halloween in centro a Firenze. La notizia è riportata oggi dai quotidiani. La giovane, di 26 anni, si sarebbe presentata all'alba del 1 novembre all'ospedale di Careggi in stato di choc raccontando l'accaduto. Secondo quanto ha riferito, dopo aver trascorso una serata con le amiche avrebbe conosciuto un uomo in un locale, che infine l'avrebbe convinta a seguirlo in una struttura ricettiva dove sarebbe avvenuta la violenza. La ragazza, di origine straniera, non sarebbe riuscita a fornire indicazioni sulle generalità dell'uomo. Sono in corso le indagini della polizia anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro storico, per ricostruire i fatti.

Notizie correlate