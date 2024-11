Tentato furto in un'auto e spaccata in un ristorante nella stessa notte, arrestato a Firenze

Arresto giovedì notte a Firenze per tentato furto ai danni di un'auto e furto in un'attività commerciale. Pervenuta la richiesta di intervento per una persona che stava infrangendo il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in via Cittadella e che tentava di entrare nell'abitacolo, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno individuato l'uomo, 25enne gambiano, che dopo le urla di un passante ha tentato di allontanarsi. Bloccato dai militari è risultato in possesso di alcuni attrezzi da scasso, una torcia, dei guanti e vari beni di dubbia provenienza. Tra questi apparecchi telefonici, qualche decina di euro in contanti e bevande alcoliche: dagli accertamenti è emerso che provenissero da una vicina attività commerciale, in via Guido Monaco. L'ispezione dell'esercizio ha fatto emergere come la porta di ingresso fosse stata forzata mentre le immagini di videosorveglianza hanno mostrato come il furto fosse avvenuto qualche minuto prima. Il 25enne, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Firenze, è stato arrestato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare nel carcere di Firenze Sollicciano.

