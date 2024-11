Fuggito in Spagna dopo un tentato omicidio, condannato oggi a sette anni

È stato condannato a sette anni di reclusione, l'uomo algerino di 29 anni, accusato di tentato omicidio e lesioni gravissime per aver ferito con un coltello due fratelli marocchini la sera del 28 aprile 2023 a Firenze. La sentenza di condanna in abbreviato, emessa dal gip del tribunale di Firenze Antonio Pezzuti, si riferisce a fatti avvenuti nelle vicinanze di un fast food in zona stazione di Santa Maria Novella.

Secondo la ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite, l'uomo estrasse un coltello e colpì i due fratelli, 23 e 25 anni. Rifugiatisi nel fast food, le due vittime furono soccorse dai dipendenti, che chiamarono il 112 Nue e i 118. I due giovani, portati prontamente al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, sono sopravvissuti ma riportarono gravi ferite al collo (il maggiore) e alla schiena (l'altro). Dileguatosi subito, l'aggressore è stato rintracciato e arrestato in Spagna nell'aprile 2024 e oggi la condanna.

