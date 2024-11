Incidente all'alba a Pisa, auto finisce fuori strada: perde la vita il conducente

Incidente stradale mortale all'alba di questa mattina a Pisa. A perdere la vita un uomo di 42 anni che, per cause in corso di accertamento, improvvisamente in prossimità di una rotatoria avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada. Sul posto, alla periferia sud est della città, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la polizia stradale per i rilievi. Nell'incidente l'utilitaria si è ribaltata e l'uomo sarebbe sbalzato fuori dall'abitacolo. A nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione.

