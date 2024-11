Use, coach Valentino e Maric si ritrovano: "Felice di essere qui"

Si conobbero diversi anni fa quando Luca Valentino era nello staff del Don Bosco Livorno e Mirko Maric un giocatore della squadra labronica. Si sono ritrovati quest’anno perché il coach, come ha saputo che la guardia croata era libera ed aveva voglia di tornare in Italia, non ha esitato ad evidenziare il nome sulla lista: lo voglio. Detto fatto e Maric è un giocatore della sua Use Computer Gross con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Sabato sera nel derby vinto con San Miniato non solo ha chiuso con 23 punti (5/7 dall’arco) ma lo ha fatto esaltando il pubblico presente con triple a volte incredibili per distanza e difficoltà.

Sorriso eternamente stampato sul volto, la sensazione di uno che a giocare a basket, soprattutto, si diverte come un matto. "Vincendo il derby in quel modo – attacca – rimontando dal meno 18 abbiamo dimostrato di avere un grande carattere. Anche io ho dato il mio contributo alla squadra, mi sentivo bene e le percentuali sono state buone ma i miei numeri non contano. Importante è quanto la squadra ha dimostrato portando a casa una bella ed importante vittoria. Nel finale forse ci siamo un po’ rilassati, magari abbiamo pensato di averla già vinta ed anche io ho commesso un paio di errori, ma la cosa che conta è averla portata via allungando la striscia positiva di risultati".

Derby con san Miniato a parte, è il momento per il croato di fare anche un primo bilancio della sua avventura empolese. "Mi sono trovato subito a mio agio – prosegue – e di questo devo ringraziare prima di tutto l’allenatore ed il suo staff poi i compagni che mi hanno accolto come fossi stato qui da tanti anni. In questo clima è più facile per me giocare e dare il mio contributo. Ora sono felice della scelta ed anche del fatto che siamo al comando della classifica. Mancavo dall’Italia da sette anni ed ho ritrovato un basket intenso dove, rispetto al nostro, si gioca molto più uno contro uno. Comunque mi sto trovando molto bene". A questo proposito, dove può arrivare questa Use? "L’obiettivo è arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile – chiude Maric – e poi ce la giocheremo. Quindi pensiamo a partita dopo partita iniziando dalla prossima che sarà ancora difficile visto che avremo un altro derby molto sentito a Castelfiorentino".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

