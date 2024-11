Vigili di prossimità, due agenti della municipale assunti per pattugliare il centro

Ha preso il via da inizio novembre il nuovo servizio dei vigili di prossimità per il centro di Empoli, un'iniziativa avviata dalla Regione Toscana che porterà per un triennio nuove 'forze' per i pattugliamenti a piedi nelle strade e nelle piazze delle città toscane che hanno aderito al progetto. Il servizio è stato presentato oggi alla stampa e ai commercianti dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, dal comandante del corpo della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi e dal responsabile della municipale del comando territoriale di Empoli Massimiliano Mengoni.

COME FUNZIONA

Con la manovra di bilancio approvata il 29 luglio scorso in Consiglio comunale, sono stati stanziati 26mila euro per il co-finanziamento con la Regione. Una cifra che andrà a crescere per le prossime due annualità (142mila euro per il 2025 e 126mila per il 2026) per ottenere quattro agenti di polizia municipale a tempo determinato.

Il progetto regionale parte dall'assunto che un presidio sul territorio porti a prevenire il rischio di microcriminalità, oltre a intervenire tempestivamente su più aree della città. L'ascolto dei problemi e delle segnalazioni del cittadino va così a rafforzarsi, instillando fiducia nella cittadinanza. Questi agenti saranno in carico al comando dell'Unione dei Comuni ma agiranno esclusivamente sul territorio comunale di Empoli, come da progetto. Il pattugliamento sarà in vigore dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 21, tra le vie del centro e la zona stazione, passando dal parco Mariambini e dal viale della Rimembranza. Due agenti sono entrati subito in servizio, per gli altri due l'amministrazione sta attingendo dalle graduatorie di altri comuni. Il Comune agisce con un co-finanziamento assieme alla Regione Toscana.

Con l'arrivo di 4 nuovi agenti, i presidi territoriali si rafforzano e aumentano anche in vista del progetto dei controlli notturni già avviati da alcune settimane.

LE DICHIARAZIONI

"Ringrazio la Regione Toscana per averci dato la possibilità di avere altri due agenti della municipale sul territorio - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -, assieme al lavoro che stiamo svolgendo con il resto delle forze dell'ordine e con altri enti, penso all'Associazione Nazionale Carabinieri, possiamo determinare un presidio efficace sul territorio. Con l'arrivo degli altri due vigili di prossimità faremo anche pattugliamenti su altre zone della città. Presidiare strade e piazze, notte e giorno, è obbligatorio per una città vivibile e sicura. Questo è quello a cui aspiriamo e per cui stiamo lavorando in questa amministrazione. Quello della municipale è un tema su cui crediamo molto e ringrazio il corpo dell'Unione perché sta facendo un gran lavoro nonostante le forze limitate. L'agente a contatto con i cittadini porta avanti un messaggio importante, non c'è solo l'aspetto repressivo ma diventa un patrimonio della città".

"Siamo molto contenti di avviare questo servizio - ha commentato l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini -, avere agenti sul territorio ci permette un intervento rapido in situazioni di microcriminalità, inoltre potranno raccogliere le segnalazioni dei commercianti e dei residenti per affrontare in modo coordinato con le altre forze dell'ordine questi eventi. C'è un bisogno generalizzato di sicurezza, l'amministrazione comunale sta facendo proprie queste richieste e mette in campo tutti gli strumenti possibili a tutela della propria cittadinanza. Ringrazio la polizia municipale per il lavoro svolto finora e quello che ci aspetta prossimamente".

"Empoli è una città importante per il polo ferroviario e scolastico - spiega il comandante Massimo Luschi - per questo è necessario avere un presidio di polizia municipale a contatto con i cittadini e capire anche i problemi che, come servizio, dobbiamo migliorare. Questo servizio va a integrarsi con quelli posti in essere dalle altre forze dell'ordine".

GLI ALTRI INVESTIMENTI SULLA MUNICIPALE

Per gli agenti dell'Unione, la volontà dei sindaci è di portare a 96 il numero in totale (nello specifico 6 in più per Empoli) con assunzioni che verranno avviate a partire dal prossimo anno. Già sono previsti proprio per inizio 2025 tre nuovi agenti solo su Empoli che entreranno nel comando entro il 15 gennaio 2025.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate