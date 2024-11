Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend:

UNDER 19 GOLD

Altro successo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli che al PalaBetti chiudono senza troppi patemi la pratica Reggello con un perentorio 76-45. Gara ampiamente amministrata fin dal primo quarto, quando un parziale di 29-12 indirizza subito l’inerzia. Un vantaggio che i gialloblu amministrano nella seconda frazione, per poi scavare il solco con un altro pesante break nel terzo quarto che scrive 66-32 alla terza sirena. Divario che, nella quarta frazione, fa ben presto partire i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 11 novembre alle 21 al PalaBetti contro il Maginot Siena.

Abc Castelfiorentino – Basket Reggello 76-45

Tabellino: Rosi 8, Ticciati 15, Vallerani 4, Leti 5, Marchetti 11, Carzoli 3, Bartolini 8, Damiani, Fabrizzi 2, Viviani 11, Niccolini 5, Filippini 4. All. Corbinelli.

Parziali: 29-12, 13-15, 24-5, 10-13

UNDER 19 REGIONALE

Pesante sconfitta nel derby casalingo per i ragazzi di Carlo Gozzi che al PalaBetti cadono 35-81 per mano del Biancorosso Empoli. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con gli ospiti che superano ampiamente la doppia cifra di vantaggio già dopo dieci minuti, per poi allungare nella seconda frazione e andare al riposo lungo sul 16-43. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non si sposta, con la fuga biancorossa che prende il sopravvento tanto che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 9 novembre alle 19 sul parquet del Baloncesto Firenze.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 35-81

Tabellino: Kamberaj 8, Jelassi 7, Bernardoni 2, Altamore 9, Fiorentini 5, Garbetti 2, Uci 2, Barlabà, De Simone, Giglioli, Macalindong. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 8-26, 8-17, 7-19, 12-19

UNDER 17 GOLD

Prosegue la cavalcata dei ragazzi di Cosimo Corbinelli che portano a casa il derby casalingo ai danni del Biancorosso Empoli: 72-51 il finale al PalaBetti. Come racconta il finale, gara sempre in controllo per la truppa castellana che, dopo aver toccato il +11 al 10′ (25-14), scappa letteralmente nella seconda frazione andando all’intervallo sul 49-23. Nella ripresa arriva la reazione biancorossa, che di fatto dimezza lo svantaggio ospite (61-47), ma nell’ultimo quarto i gialloblu alzano di nuovo l’intensità difensiva assicurandosi con ampio scarto il primo derby stagionale.

Prossimo impegno domenica 10 novembre alle 11 sul campo del Valdelsa Basket.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 72-51

Tabellino: Ciulli 20, Fedeli 18, Bufalini 16, Costantini 7, Garbetti 6, Baldi 4, Bini 1, Simoncini, Rosi, Pagliai, Zampacavallo, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 25-14, 24-9, 12-24, 11-4

UNDER 15 GOLD

Sconfitta amarissima per i ragazzi di Marco Guerriero che con un buzzer beater a fil di sirena vedono sfumare l’overtime contro la Pallacanestro Calenzano, corsara al PalaBetti per 55-58. Gara equilibrata e combattuta per tutti i quaranta minuti, che dopo il punto a punto iniziale vede i gialloblu mettere al testa avanti a metà gara (33-30). Al rientro dagli spogliatoi il match prosegue sul botta e risposta, con l’Abc che alla terza sirena si assicura due possessi pieni di vantaggio (42-36). Tutto si decide dunque in un ultimo quarto al cardiopalmo, in cui la tripla degli ospiti sulla sirena mette i due punti sulla via di Calenzano.

Prossimo impegno sabato novembre alle 17 sul parquet del Centro Minibasket Carrara.

Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Calenzano 55-58

Tabellino: Paniccià 9, Barnini 4, Di Carlo 16, Pagliai 14, Pirrone 8, Di Vilio 2, Profeti 2, Giovannoni, Capocchini, Bufalini, Capuana, Bertelli. All. Guerriero. Ass. Calvani.

Parziali: 20-21, 13-9, 9-6, 13-22

UNDER 14 GOLD

Vittoria esterna per i ragazzi di Marco Guerriero che espugnano il parquet dell’Union Basket Campi per 51-61. Ottima prova difensiva per i gialloblu, che mettono la testa avanti fin dalla prima frazione (12-18 al 10′) per poi allungare nel secondo quarto e toccare la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (26-37). Una forbice che si mantiene invariata nella terza frazione e che nell’ultimo quarto i gialloblu sono bravi a difendere dagli assalti fiorentini rispedendo al mittente ogni tentativo locale di mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 10 novembre alle 12 al PalaBetti contro il Valdelsa Basket.

Union Basket Campi – Abc Castelfiorentino 51-61

Tabellino: Anton, Barbieri 2, Bertelli 16, Cipolla T., Gazzarrini, Giovannoni 12, Lisi 2, Pirrone 20, Profeti 9, Ricci, Scherillo, Torregrossa. All. Guerriero. Ass. Ciampolini.

Parziali: 12-18, 14-19, 12-12, 13-12

UNDER 13 REGIONALE

Inizia in salita l’avventura dei ragazzi di Giovanni Corbinelli che si arrendono per 79-40 in casa della Virtus Siena. Gara subito indirizzata dalla squadra di casa, che di fatto controlla per tutti i quaranta minuti allargando la forbice nei primi due quarti per poi scappare definitivamente al rientro dall’intervallo.

Prossimo impegno sabato 9 novembre alle 16 al PalaBetti contro il Costone Siena.

Virtus Siena- Abc Castelfiorentino 79-40

Sono scesi in campo: Sordi, Costa, Bagnoli, Allegra, Marzuoli, Lisi, Scarscelli, Profeti, Vanni, Sardelli, Zaccagnino, Battaglia. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Niente da fare neppure per le ragazze di Alberto Ciampolini, con la Virtus Siena che si prende i due punti dal PalaGilardetti chiudendo la pratica sul 27-75. Gara subito a rincorrere per le gialloblu, che pagano dazio soprattutto a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando due pesanti break messi a segno dalle ospiti mettono i due punti sulla via di Siena.

Prossimo impegno sabato 9 novembre alle 16:15 sul parquet di Terranuova.

Basket Castelfiorentino – Virtus Siena 27-75

Tabellino: Jahelezi N. 6, Antognotti 9, Mancini 2, Xhemalaj 2, Panzani 2, Nespola, Arcara, Murati, Montanelli, Jahelezi S., Moio, Ciampolini. All. Ciampolini. Ass. Costa, Bellantoni.

Parziali: 4-12, 6-22, 8-22, 3-19

MINIBASKET

Fine settimana ricco di impegni quello del Minibasket gialloblu.

Gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi hanno portato a casa un ottimo quarto posto alla BBF Halloween Cup organizzata dalla Baloncesto, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Nella tre giorni fiorentina, alla quale hanno preso parte 24 squadre, gli Aquilotti gialloblu sono stati protagonisti di un percorso netto nelle gare di qualificazione, concluso con tre vittorie ai danni di Sba Arezzo, Uisp XVIII Roma e Costone Siena, per poi cadere in semifinale per mano della Laurenziana e raggiungere così la finale 3/4 posto, in cui hanno ceduto il passo al Basket Calcinaia.

Gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli hanno invece conquistato la Aquilotti Cup casalinga, torneo a sei squadre al quale hanno preso parte Costone Siena, Poggibonsi Basket, Etrusca San Miniato, Montesport Montespertoli e Virtus Certaldo. I gialloblu, dopo le vittorie nel girone di qualificazione contro Certaldo e Poggibonsi, si sono imposti in una bellissima finale contro il Costone Siena salendo così sul gradino più alto del podio.

Passando ai gruppi più piccoli, invece, gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà sono caduti al PalaBetti per mano di Montespertoli, mentre gli Scoiattoli Small 2017 di Marco Tirella e Greta Cambi sono stati protagonisti di un pomeriggio di 3c3 sprint sul campo di Calcinaia.

Nel prossimo weekend in campo Aquilotti Big, Aquilotti Small e Scoiattoli Big. Primi a scendere in campo, sabato 9 novembre, saranno gli Aquilotti Small, che alle 9:30 ospiteranno la Virtus Certaldo. Domenica 10, invece, toccherà ad Aquilotti Big e Scoiattoli Big: i primi, alle 9:30, riceveranno la Baloncesto al PalaBetti mentre i secondi, sempre alle 9:30, faranno visita a Scandicci.

