Riqualificazione marciapiedi e strade del Fiano: approvato e finanziato l'esecutivo, presto i lavori

La giunta comunale ha aggiornato il progetto esecutivo e il quadro economico della riqualificazione di marciapiedi e strade del Fiano, in modo tale da poter mettere a gara e realizzare quanto prima i lavori. L'intervento, per un investimento complessivo stimato di 328.000 euro, prevede il ripristino con opere di sistemazione dei marciapiedi e di alcune sedi stradali, l’adeguamento/ripristino ove necessario degli elementi di raccolta e scolo delle acque piovane, il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi esistenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno inoltre adeguati ove possibile, i tratti di marciapiede alla larghezza di 1,5 metri e rifatto il piccolo tratto di fognatura delle acque meteoriche nella parte terminale di via delle Fonti con installazione di due nuove griglie in sostituzione di quelle attuali.

L’intervento riguarderà anche la via Santa Maria Novella e la via Firenze, strade provinciali e in carico alla Città Metropolitana, per il tratto che ricade dentro il centro abitato della frazione.

"Siamo doppiamente soddisfatti per aver deliberato la realizzazione di questo investimento a Fiano - dice Romina Renzi, assessora con delega alle frazioni - che è stato possibile grazie alle variazioni del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvate in ottobre con i soli voti di maggioranza. Il primo motivo è che si tratta del primo intervento di opere pubbliche che verrà realizzato da questa amministrazione, il secondo che, come avevamo annunciato in campagna elettorale, andiamo a investire anche nelle frazioni, luoghi che sono fondamentali per la vita e la tenuta sociale dell'intera comunità certaldese. La frazione di Fiano diventerà ancora di più un luogo più bello ma anche più accogliente accessibile a tutte e tutti, con un investimento che era previsto fin dal 2019 ma che abbiamo finalizzato adesso tenendo conto anche delle osservazioni degli abitanti del Fiano incontrati nei mesi scorsi e andando così a rispondere alle esigenze di sistemazione di marciapiedi e strade in particolar modo nel punto di accesso alla frazione."

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

