Truffe ad anziani di Montespertoli e Firenze, in manette finto avvocato

Un napoletano, 21 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di cinque truffe e due tentate truffe ai danni di anziani, dopo essersi spacciato per avvocato.

Insieme ad altri complici, già identificati, avrebbe messo a segno truffe a Firenze e a Montespertoli a ottobre 2023 e marzo 2024. In un caso, la banda sarebbe riuscita a portare via denaro e gioielli per un valore complessivo di 100mila euro.

Il modus operandi era quello classico: un finto carabiniere telefonava a casa di un anziano, spesso una donna, e sollecitava soldi o gioielli per evitare che il figlio, trattenuto in caserma per aver provocato un incidente stradale, finisse in carcere. Addirittura, durante la telefonata uno dei malviventi avrebbe imitato la voce del figlio per convincere la donna a cedere.

