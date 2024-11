Ecco la nuova rassegna musicale 'Natale in Musica a Empoli'

L’Associazione Il Contrappunto, sotto la direzione dei Maestri Damiano Tognetti e Andrea Mura, annuncia la nuova rassegna musicale “Natale in Musica a Empoli”, in programma dal 10 novembre 2024 al 1° gennaio 2025 con un calendario ricco di concerti che coinvolgeranno ospiti di alto rilievo.

La rassegna “Natale in Musica a Empoli” nasce con l’intento di unire cultura e sensibilizzazione sociale, impiegando la musica come veicolo di riflessione sui temi della disabilità e sull’importanza dell’accessibilità. L’Associazione Il Contrappunto rinnova il proprio impegno verso l’inclusione, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, nella convinzione che la cultura debba essere fruibile per tutti.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel programma di “Empoli Città del Natale 2024”, contribuendo a valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio in occasione delle festività. Dopo il debutto di successo durante la rappresentazione di Turandot di Busoni dello scorso 5 luglio, l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata dalla collaborazione tra il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l'Associazione Il Contrappunto, replica con gli appuntamenti del Natale.

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024 Ore 21.15 - Chiesa di Santa Maria a Ripa, Empoli

QUARTETTO BAZZINI CONSORT

GABRIELE BELLU violino

CAMILLA SQUASSINA violino

CARLO BONICELLI viola

FEDERICO BIANCHETTI violoncello

Bazzini: Quartetto n.3, Op. 76

Puccini: Quartetto in Re

INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2024 Ore 21.15 - Palazzo delle Esposizioni, Empoli

MICHAEL JACKSON SYMPHONIC TRIBUTE

FERNANDO DIAZ pianoforte

ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Biglietto intero: 15 Euro

Ridotto: 10 Euro per under 18 e over 65

Ingresso gratuito per portatori di handicap

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2024 Ore 21.15 - Teatro Il Momento, Empoli

LA SERVA PADRONA - Intermezzo buffo di G.B. Pergolesi

FERRUCCIO FINETTI Uberto

ANA SEIXAS Serpina

FRANCESCO LANDI Vespone

GIACOMO BENEDETTI clavicembalo

ANDREA MURA direttore e maestro concertatore

ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI

Biglietto intero: 10 Euro

Ridotto: 5 Euro per under 18 e over 65

Ingresso gratuito per portatori di handicap

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2024 Ore 21.15 - Palazzo delle Esposizioni, Empoli

GIUSEPPE GIBBONI violino

DAMIANO TOGNETTI direttore

ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI

Busoni: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, Op. 35

Čajkovskij: Sinfonia n. 5 in Mi minore, Op. 64

Biglietto intero: 15 Euro

Ridotto: 10 Euro per under 18 e over 65

Ingresso gratuito per portatori di handicap

In collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

DOMENICA 22 DICEMBRE 2024 Ore 16.00 - Collegiata di Sant’Andrea, Empoli

CONCERTO DI NATALE

CORALE SANTA CECILIA

SIMONE FARAONI maestro del coro

ANDREA MURA direttore

ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2024 Ore 21.15 - Chiesa di Santa Maria a Ripa, Empoli

CRACKERS DI NATALE - Musica della tradizione del Natale

QUINTETT8NI

IGNAZIO BRUNO tromba

ROBERTO BILIOTTI tromba

SIMONE SQUARZOLO flicorno

GIACOMO MONTANELLI trombone

NICCOLO’ PERFERI tuba

INGRESSO LIBERO

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 2025 Ore 17.00 - Palazzo delle Esposizioni, Empoli

CONCERTO DI CAPODANNO

CORALE SANTA CECILIA

SIMONE FARAONI maestro del coro

ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI

Biglietto intero: 15 Euro

Ridotto: 10 Euro per under 18 e over 65

Ingresso gratuito per portatori di handicap

Per i concerti a pagamento i biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com o presso la Libreria

Rinascita in via Ridolfi 53, Empoli.

Biglietti acquistabili anche in biglietteria prima del concerto.

CONTATTI:

Per maggiori informazioni, visita il sito www.associazioneilcontrappunto.com

Email: info@associazioneilcontrappunto.com

CELLULARE: + 39 338 193 0949

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

