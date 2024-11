Serata astronomica al Calasanzio: riapre l'osservatorio

… e quindi uscimmo a riveder le stelle…

Non tutti sanno che l'Istituto Calasanzio di Empoli ha una prerogativa unica nel suo genere: un osservatorio astronomico, una delle poche strutture che nella provincia di Firenze possiedono l'adeguata strumentazione per l'osservazione dello spazio cosmico.

L'osservatorio fu fortemente voluto dall'amato preside Padre Piroli e quest'anno torna a funzionare a pieno regime grazie ad un gruppo di specialisti, pronti ad appassionare le nuove generazioni ai misteri del cosmo.

Il prossimo lunedì 11 novembre nei locali di via Carrucci 23, a partire dalle 18.00, si svolgerà il primo di una serie di incontri serali rivolti non solo agli studenti e alle loro famiglie, ma a tutta la cittadinanza che desideri scoprire o approfondire l'Astronomia, disciplina antichissima ma ricca di sorprese sempre nuove.

Gli incontri saranno tenuti da esperti e appassionati, insieme ad alcuni studenti del Liceo: il gruppo è già al lavoro da alcune settimane per mettere a punto gli aspetti tecnici.

I ragazzi dell'Istituto stanno inoltre preparando il Logo del progetto, che sarà svelato lunedì, al termine del primo seminario, a cui seguirà la visita all'osservatorio e, in caso di meteo favorevole, l'osservazione diretta del cielo notturno; in caso contrario, saranno illustrati foto e video di osservazioni svolte in precedenza dal gruppo di lavoro.

Siamo felici di dare risalto a questa bella iniziativa, che porta avanti la tradizione scientifica del Calasanzio aprendo le porte di questa storica istituzione a tutta la città.

Chi fosse interessato a partecipare, può comunicare la propria presenza direttamente ai contatti dell'Istituto Calasanzio, tel. 0571-72253 mail: scuola@calasanzioempoli.it

E’ previsto un aperitivo per i partecipanti, pertanto è gradita prenotazione.

Fonte: Calasanzio Empoli

