Antenna trasparente, dal convegno promosso dal Comune "più conoscenza, consapevolezza e informazione"

Informarsi, conoscere, essere più consapevoli: il punto del convegno “Impianti di telefonia mobile” che si è tenuto mercoledì 6 novembre 2024, nella sala del cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, a Empoli. Pensato, promosso e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, grazie al lavoro attento degli uffici comunali preposti, dei relatori e degli studi che hanno illustrato e delle domande poste dai cittadini che hanno partecipato, ha confermato quanto la serata sia non un punto di arrivo ma un contributo importante al percorso avviato della strategia ‘Antenna trasparente’.

In sala erano presenti fra gli altri anche rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Moderatore della serata, il giornalista coordinatore dell’ufficio stampa del Comune di Empoli, Elia Billero.

I lavori del convegno sono stati aperti dai saluti istituzionali del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi che ha ringraziato tutte e tutti i presenti sottolineando quanto “Il convegno sia un ulteriore passo che avevamo deciso di organizzare con l’obiettivo di affrontare questi temi in materia di connessione e tecnologia 5G, che fosse un momento di riflessione e aggiornamento con la comunità scientifica e mi sembra che stasera qualcosa di ‘trasparente’ e di concreto sia venuto fuori. Definire le competenze con un appuntamento come quello di ieri sera – prosegue il primo cittadino - stasera è stato importante. Abbiamo ascoltato interventi di alta competenza scientifica, un’ampia informazione che ha aiutato tutti ad acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema. Questo non è un punto di arrivo, il percorso che abbiamo intrapreso in questi mesi va avanti e ciò che abbiamo a disposizione lo metteremo sempre in campo per la comunità. Abbiamo deciso di non nasconderci, di non sottrarci al confronto, al dialogo e di promuovere e organizzare un convegno su un argomento che evidentemente crea, legittimi, timore nella cittadinanza. In questi mesi abbiamo attivato una sezione on line sul sito istituzionale dell’Ente, dedicata a quella che abbiamo chiamato semplicemente ‘Antenna trasparente’. Lì cittadine e cittadini possono informarsi, approfondire e essere aggiornati sull’argomento. E questo fa parte di un percorso che portiamo avanti con attenzione e responsabilità. Gli impianti di telefonia mobile e la loro collocazione, porta inevitabilmente a considerazioni di valutazione più politica che emergono rispetto al fatto che negli ultimi anni c’è stata una tendenza da parte del legislatore a depotenziare la possibilità di intervento delle amministrazioni comunali e come ho sempre detto, sarebbe stato invece utile lasciare un po’ di competenze nelle mani dei sindaci rispetto alla gestione e organizzazione del territorio. Questa amministrazione ha portato una delibera in Consiglio comunale sulla contrarietà assoluta all’innalzamento dei limiti dei campi elettromagnetici, portati a 15 V/m (volt metro), siamo tra i pochissimi comuni ad averlo fatto concretamente per dimostrare la nostra posizione in maniera chiara. Per questo, il convegno è stato utile per promuovere una informazione più puntuale, un maggiore approfondimento degli studi fatti e quindi aver potuto ampliare la nostra conoscenza. Credo – conclude il sindaco – che sia necessario avere la capacità di fare squadra tra amministrazione comunale e cittadini e provare a lavorare insieme".