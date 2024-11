Un calcio inclusivo a San Casciano nel nuovo cortometraggio di Edera

Si intitola “Un altro abbraccio - La vittoria di Sport Insieme” ed è la nuova produzione video, la terza dopo “Alessio e Riccardo” e “Lilith”, del progetto “Racconti dalla città”, che gli autori Lorenzo Chiaro ed Enrico Tongiani di Edera presenteranno sabato 9 novembre alle ore 18 negli spazi dell’Auditorium ChiantiBanca di San Casciano (FI), per raccontare la genesi del progetto, la storia della squadra che pochi mesi fa ha vinto la “Lega degli invincibili”, creata con altre formazioni dell’area fiorentina.

Il corto, della durata di venti minuti, propone un girotondo di interviste ai componenti dello staff e del team, volontari e giocatori, durante gli allenamenti e le partite.

“Di Sport Insieme volevamo raccontare il valore dell’amicizia che contraddistingue la squadra oltre che l’importanza dello sport come motore di aggregazione, indipendentemente dalle caratteristiche psicofisiche di ognuno - Lorenzo Chiaro ed Enrico Tongiani di Edera - eravamo interessati a scoprire come è cresciuto il gruppo e come si può davvero fare calcio inclusivo anche in una realtà di paese con risorse economiche limitate ma con una grande umanità e socialità che avvicina le persone. Abbiamo seguito Sport Insieme nella quotidianità, dagli allenamenti alle cene di squadra, fino a entrare nelle case dei ragazzi e delle famiglie che li sostengono per fare un racconto reale, in presa diretta, senza filtri”.

Il progetto “Sport Insieme” è nato nel 2017 dall’incontro tra il Comune di San Casciano, l’associazione Per Crescere Insieme e alcune associazioni del territorio. Successivamente ha avuto il supporto di contributi pubblici e privati, e oggi il progetto è tenuto in piedi grazie alla sinergia condivisa dall’associazione Per Crescere Insieme, l’US Sancascianese Asd e il Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Il progetto di calcio inclusivo si rivolge a giovani e adulti con disabilità intellettivo-relazionale, interessati a praticare e vivere lo sport in tutte le sue sfumature, e cittadini coinvolti in un’esperienza che assume una valenza sociale, oltre che legata all’attività motoria. Il progetto vuole sperimentare un modello di gioco che nasce perché ognuno possa esprimersi al massimo delle proprie potenzialità in un contesto quanto più possibile paritario”. I ragazzi sono coordinati dagli allenatori volontari Duccio Becattini, Filippo Bianchi e lo psicologo Gabriele De Gasperi.

“Il cortometraggio di Edera è un bellissimo progetto – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Duccio Becattini – pensato per promuovere le peculiarità sociali e inclusive del nostro territorio e il valore aggiunto che caratterizza questo progetto, cresciuto con il sostegno e il coinvolgimento attivo della nostra comunità e del volontariato locale, un percorso sportivo che ha lasciato un segno profondo dal punto di vista umano ad ognuno di noi”.

Sport Insieme è nato nel 2017 con Duccio Becattini, in veste di allenatore, il giovane sportivo Filippo Bianchi, Sabrina Mangani dell’associazione Per Crescere Insieme e Laura Dainelli, educatrice professionale del Comune, che ebbero l’idea di fondare e realizzare il progetto di calcio inclusivo. “L’aspetto che preferisco di questa lunga esperienza – continua l’assessore - che continuiamo a coltivare è lo stare insieme e il ritrovarsi per il semplice gusto di parlare, ridere, scherzare, è la vita che condividiamo oltre l’allenamento e la partita, quei preziosi spazi di socialità fuori dal campo che ci permettono di costruire e consolidare la nostra storia che è prima di tutto una storia di amicizia, rispetto e fiducia”.

La pubblicazione del cortometraggio, firmato da Edera e realizzato con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, è prevista sabato 9 novembre anche sul canale YouTube di Edera Rivista.

Edera – La cultura cresce ovunque è un’associazione di promozione sociale nata nel 2016 che ogni mese stampa una rivista cartacea distribuita in edicola e per abbonamento in tutta Italia. Produce documentari e reportage, oltre a organizzare eventi e iniziative culturali sul territorio.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

