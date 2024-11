Furto in azienda a Vinci, mezzi usati per sbarrare le strade di accesso

Furto questa notte in via Leonardo da Vinci nel comune di Vinci, in un'azienda di abbigliamento della zona, la Gesta srl. I ladri sono entrati in azione intorno alle ore 4 e hanno utilizzato alcuni mezzi per sbarrare le strade di accesso alla via, nel tratto tra la rotonda di Mercatale e quella verso il ponte sull'Arno. Le modalità sono simili a quelle utilizzate per il colpo al calzaturificio Freeland di Fucecchio all'alba dell'11 ottobre scorso. Nel colpo sarebbero stati usati almeno 2 furgoni.

La viabilità è stata ripristinata nel giro di qualche ora. Le forze dell'ordine indagano sulla vicenda. Al momento non è chiaro cosa sia stato portato via.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

