Inceneriti a Livorno 300 chili di cocaina dal valore di 60 milioni

I militari della Guardia di finanza di Livorno con il supporto dell’unità Antiterrorismo e Pronto Impiego e del Reparto Operativo Aeronavale, hanno distrutto 250 panetti di cocaina, pari a circa 300 kg, sequestrati durante operazioni antidroga svolte nell’ultimo anno in provincia, soprattutto in porto. Sono stati distrutti anche articoli contraffatti relativi a normative di sicurezza e Made in Italy. L’operazione, autorizzata dalla magistratura, ha visto l’impiego di una scorta e di un elicottero per garantire la sicurezza nel trasporto. Grazie a questi sequestri, che hanno portato anche a una dozzina di arresti, si è impedito che la cocaina, dal valore di circa 60 milioni di euro, venisse immessa nel mercato illegale italiano.

Notizie correlate