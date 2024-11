Castelfiorentino piange, addio a Maria Antonietta Malatesti

È scomparsa all’età di 88 anni Maria Antonietta Malatesti, per cinquant’anni volto del bar di via Cavour a Castelfiorentino, divenuto un punto di riferimento per la comunità locale. La sua presenza dietro al bancone, con cui ha accompagnato intere generazioni di clienti, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva del paese. Storica gestore del locale, Maria Antonietta si era distinta per il suo impegno guadagnandosi l’affetto e la stima dei castellani.

I funerali si sono tenuti questa mattina alle 9:30 nella chiesa di Santa Verdiana, dove la comunità potrà darle l’ultimo saluto. Numerosi messaggi di cordoglio sono comparsi sui social, a testimonianza del forte legame che Maria Antonietta aveva costruito con i suoi concittadini, che la ricorderanno sempre come parte importante della storia di Castelfiorentino.