Montelupo intitolerà a Emanuela Loi una strada, una piazza o un giardino

Montelupo vuole intitolare una piazza, una strada o un giardino a Emanuela Loi. La mozione, proposta dal gruppo “Monteluponelcuore”, è stata votata all’unanimità durante il Consiglio comunale del 26 settembre scorso. Loi è stata la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio per mano della mafia: il 19 luglio '92 venne uccisa nell'attentato in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

Per omaggiare il suo coraggio e non dimenticare il suo sacrificio, durante il Consiglio comunale del 26 settembre scorso è stata votata all’unanimità una mozione proposta dal gruppo “Monteluponelcuore, che impegna il sindaco e la Giunta “ad attivarsi per dedicare una strada, una piazza, un giardino pubblico alla memoria di Emanuela Loi, prima donna della polizia di Stato a morire in servizio”.

Adesso inizia l’iter per l’intitolazione, che porterà Montelupo a unirsi alla lunga lista delle città che già omaggiano la giovane agente che ha perso la vita durante uno dei periodi più oscuri della storia recente del nostro Paese.

Notizie correlate