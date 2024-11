Ruba da un'auto in Valdinievole, individuato minorenne

Un minorenne è stato denunciato a Montecatini Terme dopo un furto in centro. I fatti sarebbero avvenuti la notte del 27 settembre, la polizia lo ha individuato dopo diverse indagini.

Dalle telecamere cittadini è emerso che già la mattina del 26 il giovanissimo era entrato in un locale vicino alla stazione Montecatini Centro. In quel caso aveva gli abiti usati poi per compiere la notte successiva un furto in un'auto. In quella circostanza ha provato anche a rubare in un altro esercizio commerciale.

"Pertanto, attraverso applicativi in dotazione alle Forze dell'Ordine, utilizzando predetti fotogrammi, tale ragazzo, che annoverava già precedenti penali per analoghi fatti/reato, veniva compiutamente identificato e deferito all'A.G" fanno sapere dalla polizia.

