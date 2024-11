Grave incidente alla periferia di Fucecchio, interviene Pegaso

Una giovane è rimasta gravemente ferita a Fucecchio in un incidente stradale sulla Sp11, tra via Giordano e la rotonda in zona Montellori.

La ragazza - che avrebbe sui trent'anni - era alla guida della sua auto quando si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Ancora da decifrare le cause dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Le condizioni della donna hanno però fatto propendere per l'arrivo dell'elisoccorso, che l'ha caricata e portata in ospedale a Careggi.

Presenti anche la polizia municipale e i vigili del fuoco di Empoli che hanno tolto la ferita dalle lamiere della sua auto e l'hanno consegnata al personale sanitario.

"In seguito ad un incidente stradale con intervento di elisoccorso e ai successivi rilievi, è al momento chiusa la SP11 - Circonvallazione di Fucecchio tra la rotatoria all'intersezione con via Pistoiese e l'intersezione con via Giordano. Viabilità alternativa su via Bonaparte/Via Sottovalle/Piazza La Vergine/via Giordano/via delle Fornaci" scrivono dal Comune.

