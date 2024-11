A1 e A11, importanti cambiamenti per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e attività di potenziamento e ammodernamento dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre: in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 novembre: in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Roma: Firenze sud; -in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 novembre: in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud;

-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 novembre: in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 novembre: in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -in entrata verso Roma: Firenze sud; -in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.

Lavori anche sulla A11

Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord

- sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire a Sesto Fiorentino e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Pisa, per poi immettersi in A1 verso Roma o in direzione di Bologna.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI' 13 E GIOVEDI' 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla A1 Milano-Napoli

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna o da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord e seguire poi le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.

