Occupano abusivamente stabile a Pontedera, ventenni denunciati

Uno stabile in viale IV Novembre a Pontedera, in attesa di essere venduto, è stato occupato illegalmente da alcuni giovani di origini nordafricane. All’interno, in condizioni igieniche precarie, sono stati sorpresi dai poliziotti cinque ragazzi di origini marocchine e uno di origini tunisine, di età tra i 21 e 25 anni, irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli stessi sono stati accompagnati in ufficio e sottoposti all’identificazione e alle procedure per l’espulsione coattiva dal territorio nazionale. Cinque sono stati muniti di provvedimento di espatrio e uno, dopo la convalida, è stato espatriato presso il paese di origine con accompagnamento alla frontiera. Tutti sono stati denunciati.

