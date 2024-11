Use Rosa Scotti formato trasferta: quarta vittoria 'corsara'

Si potrebbe pure azzardarsi a dire la solita Use Rosa Scotti da trasferta perché, quando una squadra centra la quarta vittoria esterna su altrettante partite, non può essere certo un caso. La festa del poker è a Salerno, squadra neo promossa solo sulla carta (chiedere a Costa Masnaga), dove le biancorosse passano per 66-71 dopo una gara nella quale soffrono solo nella seconda frazione, salvo poi condurla nell’atteggiamento e nel punteggio praticamente sempre. Una vittoria pesante per la classifica, pesantissima per il morale di una squadra che tale pare, un gruppo tosto e compatto, con equilibri precisi, il contributo da parte di tutte ed una coppia sotto da stropicciarsi gli occhi: Colognesi doppia doppia (19 punti e 12 rimbalzi), Vente 19 punti.

Palla recuperata e appoggio per Silvia Colognesi che battezza la partita ispirando anche Antonini che mette il punto numero cinque. Salerno si difende col tiro pesante che, tanto per gradire, mette anche la solita Colognesi: 6-10. La Scotti pare pimpante su entrambi i lati del campo e tiene la testa avanti giocando in velocità e toccando il 13-20 con un triplone di Ianezic. Come Salerno passa a zona ecco che Casini la buca dall’arco (15-23) ed al 10’ siamo 17-23. Si riparte ed è un’altra partita. Salerno tocca il 22-23 obbligando coach Cioni al timeout. Colognesi mette il libero del 24-23 ma limitare l’attacco delle campane è un problema: 31-26. La Scotti è sulla difensiva ma tiene botta e Ndiaye trova punti importanti. A metà il tabellone dice 40-35. Sarà dura. Vente sola soletta appoggia il primo canestro dopo lo stop e le va dietro Colognesi: 0-4, c’è speranza, eccome. Castellani, febbricitante, mette il 44-41 che tiene le biancorosse in partita. Ruffini ruba ed appoggia il 46-45 e Vente rimette la testa avanti: 46-47, un punticino che vale tanto. Castellani batte il ferro caldo dall’arco, 46-50, ed al 30’ le squadre sono sul 51-53. La frazione decisiva l’apre la squadra di casa con un canestro a cui ribatte subito Colognesi. La lunetta continua ad essere un problema ed a metà parziale siamo in perfetta parità: 60-60. Salerno continua con la zona, la Scotti non sfrutta un paio di possessi e lancia la volata finale con Vente per il 60-63: meno 2 minuti. Castellani fa uno su due dalla lunetta (61-64) e De Mitri impatta dall’angolo, tiro sì esaltante ma anche ultimo sussulto campano. Torna ai liberi Vente che è ancora glaciale (64-66) e, sull'errore delle campane, coach Cioni ferma il gioco quando alla sirena mancano 56 secondi. E’ un possesso importante a la responsabilità se la prende Ianezic che attacca al centro e mette il 64 68. Salerno sbaglia e Castellani subisce il fallo che la manda in lunetta con 13 secondi ancora. Il primo non va, il secondo sì: 64-69. E’ andata, finisce 66-71 col sigillo di Ianezic.

SALERNO PONTEGGI 92

Oliveira 21, Valerio 8, Orchi 15, Scala 1, De Mitri 3, Nadde ne, Tagliaferri ne, Esposito ne, Kirschnbaum 5, Yusuf 5, Scolpini 2, Vitali 6. All. Di Lorenzo (ass. Rinaldi)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 19, Ianezic 11, Castellani 7, Antonini 4, Vente 19, Leghissa 1, Fiaschi ne, Ruffini 4, Ndiaye 3, Casini 3. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Faro e Fornari di Tivoli

Parziali: 17-23, 40-35 (23-12), 51-53 (11-18), 66-71 (16-18)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

