Abc, come sono andate le giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Quinto successo consecutivo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli che nella terza sfida casalinga a distanza ravvicinata chiudono sul 73-64 la pratica Maginot Siena. Partita di fatto sempre in bilico e decisa soltanto negli ultimi giri di lancette, con i primi tre quarti scivolati via in perfetto equilibrio fino all’allungo finale gialloblu. Botta e risposta fin dalla palla a due, con le squadre che viaggiano a braccetto senza che nessuna riesca a prendere margini consistenti (36-35 all’intervallo). La situazione non si sblocca al rientro dagli spogliatoi, quando gli ospiti restano incollati nonostante i tentativi castellani di scappare (54-51 alla terza sirena). Un indirizzo deciso alla gara arriva soltanto nella seconda metà della quarta frazione, quando i gialloblu allungano dalla lunetta per poi mettere l’ipoteca negli ultimissimi possessi.

Prossimo impegno lunedì 18 novembre alle 20:30 sul parquet del Basket Aretina.

Abc Castelfiorentino – Maginot Siena 73-64

Tabellino: Rosi 5, Ticciati 20, Vallerani 4, Leti 2, Marchetti 12, Carzoli 11, Bartolini 3, Damiani 5, Fabrizzi, Viviani 11, Niccolini, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 16-18, 20-17, 18-16, 19-13

UNDER 19 REGIONALE

Altra gara in salita per i ragazzi di Carlo Gozzi che sul parquet fiorentino della Baloncesto cadono per 70-41. Prestazione tutta di rincorsa per i gialloblu, che dopo il 18-11 del primo quarto provano a reagire nella seconda frazione, quando però i locali restano in controllo andando al riposo sul 31-19. Nella ripresa l’inerzia non cambia, finché nell’ultimo quarto i fiorentini scappano definitivamente.

Prossimo impegno domenica 17 novembre alle 12 al PalaBetti contro il Basket Cerretese.

Baloncesto Firenze – Abc Castefiorentino 70-41

Tabellino: Altamore 8, Barlabà 12, Jelassi 4, Giglioli 10, Bernardoni 5, Uci 2, Fiorentini, De Simone, Macalindong. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 18-11, 13-8, 13-8, 26-14

UNDER 17 GOLD

Prosegue lontano da casa la cavalcata dei ragazzi di Cosimo Corbinelli che espugnano il parquet del Valdelsa Basket per 51-62. Gara in bilico nella prima parte, con i gialloblu che alzano il ritmo al rientro dall’intervallo indirizzando la sfida nella terza frazione. Dopo il punto a punto che caratterizza i primi due quarti, con i padroni di casa che a metà gara conducono per 34-30, nella ripresa l’Abc stringe le maglie difensive e, spinta da quattro uomini in doppia cifra, scava il solco grazie ad un break di 9-20 che scrive 43-50 alla terza sirena. Un vantaggio che i gialloblu amministrano nell’ultimo quarto, difendendo così la propria imbattibilità.

Prossimo impegno sabato 16 novembre alle 18 al PalaBetti contro San Giobbe Chiusi.

Valdelsa Basket – Abc Castelfiorentino 51-62

Tabellino: Bufalini 11, Fedeli 12, Costantini 10, Ciulli 22, Rosi 2, Baldi 3, Garbetti 2, Simoncini, Paniccià, Pagliai, Zampacavallo, Matteuzzi. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 19-18, 15-12, 9-20, 8-12

UNDER 15 GOLD

Tornano alla vittoria i ragazzi di Marco Guerriero che vanno ad espugnare per 61-80 il parquet del Cmb Carrara. Dopo un primo quarto in cui lasciano troppe vie di fuga alla squadra di casa, ed una seconda frazione che scivola via sul filo dell’equilibrio (37-33 a metà gara), al rientro dall’intervallo i gialloblu cambiano ritmo alzando l’intensità difensiva e offensiva e piazzando un break di 10-27 che ribalta completamente l’inerzia. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 47-60, nell’ultimo quarto l’Abc amministra con decisione e mette i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno domenica 17 novembre alle 10 al PalaBetti contro Massa e Cozzile.

Cmb Carrara – Abc Castelfiorentino 61-80

Tabellino: Bufalini 2, Pagliai 18, Pirrone 13, Barnini 25, Capuana 2, Bertelli 4, Paniccià 4, Di Carlo 6, Profeti 6, Capocchini, Di Vilio, Giovannoni. All. Guerriero.

Parziali: 23-17, 14-16, 10-27, 14-20

UNDER 14 GOLD

Battuta d’arresto per i ragazzi di Marco Guerriero che al PalaBetti cedono il passo al Valdelsa Basket per 43-75. Grande quilibrio in avvio di gara, con le squadre che procedono a braccetto chiudendo la prima frazione in perfetta parità (14-14). Nel secondo quarto sono gli ospiti a mettere la testa avanti, per poi allungare al rientro dall’intervallo quando i gialloblu calano di intensità e subiscono l’affondo colligiano (35-53 al 30′). Così, nella frazione finale, l’inerzia non cambia e Valdelsa deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno giovedì 14 novembre alle 19:15 sul parquet della Sancat Firenze.

Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket 43-75

Tabellino: Bertelli 9, Profeti 16, Giovannoni 6, Pirrone 11, Gazzarrini 1, Torregrossa, Cipolla N., Cipolla T., Gazzarrini, Scherillo, Faffi, Barbieri. All. Guerriero. Ass. Ciampolini.

Parziali: 14-14, 14-20, 7-19, 8-22

UNDER 13 REGIONALE

Debutto casalingo complesso per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che al cospetto del Costone Siena cadono per 37-64. Nonostante il passivo finale buono l’approccio dei gialloblu, che danno vita a due ottimi primi quarti salvo poi accusare un importante calo nella terza frazione, quando la squadra senese prende il largo e scappa via, amministrando così la volata finale.

Prossimo impegno sabato 16 novembre alle 18 sul parquet del Valdelsa Basket.

Abc Castelfiorentino – Costone Siena 37-64

Sono scesi in campo: Costa, Bagnoli, Allegra, Marzuoli, Lisi, Scarscelli, Profeti, Iori, Vanni, Zaccagnino, Pollastrini, Battaglia. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Trasferta tutta in salita per le ragazze di Alberto Ciampolini che sul parquet del Terranuova Basket si arrendono per 73-34. Gara sempre saldamente amministrata dalle padrone di casa, con le gialloblu che provano a tenere il passo nelle prime due frazioni salvo poi subire un pesante break al rientro dall’intervallo che scava la voragine e chiude anzitempo i giochi.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 16 sul parquet della Synergy Valdarno.

Terranuova Basket- Basket Castelfiorentino 73-34

Tabellino: Jahelezi N. 11, Antognotti 15, Xhemalaj 3, Latini 1, Jahelezi S. 2, Murati 2, Nespola, Mancini, Arcara, Montanelli, Dainelli, Panzani. All. Ciampolini. Ass. Costa, Bellantoni.

Parziali: 20-10, 16-8, 24-7, 13-9

MINIBASKET

Altro weekend ricco di impegni quello del minibasket gialloblu.

Gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi chiudono senza particolari patemi la pratica casalinga ai danni della Baloncesto, stesso finale che gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli conquistano ai danni della Virtus Certaldo. Trasferta fiorentina, invece, per gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, che al termine di una gara intensa e combattuta cedono il passo alla squadra di casa: un partita che offre comunque spunti positivi, con i gialloblu che stanno iniziando a mostrare i frutti del lavoro settimanale in palestra.

Sabato prossimo 16 novembre in campo gli Aquilotti Big, che alle 11:30 faranno visita alla Florence, e gli Aquilotti Small, impegnati alle 16 in casa dell’Use Basket.