"Colle-zione d’inverno", su il sipario sul cartellone di eventi natalizi

Dal 16 novembre fino all’inizio dell’anno nuovo, Colle di Val d’Elsa sarà animata da una varietà di iniziative natalizie: l’accensione delle luminarie, laboratori, spettacoli itineranti, mercatini, concerti e attività per i bambini che sapranno emozionare e stupire. Un progetto speciale che coinvolge l’intera comunità, nato dalla collaborazione tra il Comune, la Pro Loco e le associazioni locali e al quale l’amministrazione comunale ha lavorato con dedizione per offrire alla cittadinanza un’esperienza indimenticabile, coinvolgendo tutte le realtà locali e dando vita a un programma che vuole rispecchiare lo spirito inclusivo della città.

“Quest’anno, Colle si accende di nuove luci e colori, grazie a un grande impegno per rendere il periodo natalizio più luminoso e accogliente per tutti – spiega Carlotta Lettieri, assessore al turismo e al commercio di Colle di Val d’Elsa. - La nostra città si prepara a vivere momenti di festa, con eventi pensati per grandi e piccini, con il cuore pulsante del centro storico illuminato a festa. Uno dei momenti più attesi è infatti l’accensione delle luminarie natalizie, prevista per sabato 16 novembre in Piazza Arnolfo. Le strade del centro e del Castello saranno illuminate da uno spettacolo di luci che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il periodo delle feste. L’accensione segnerà anche l’apertura ufficiale del programma natalizio con l’evento “Natale a Colle”, una due giorni ricca di iniziative artistiche e di intrattenimento”.

“Siamo orgogliosi di offrire alla città un programma ricco di eventi che rispecchia l’anima di Colle di Val d’Elsa, con la collaborazione di tante associazioni e cittadini ed il sostegno di tante realtà locali che hanno deciso di sposare la nostra visione di un Natale che potesse offrire una serie di eventi ed attività pensati per tutte le età– aggiunge l’assessore agli eventi Valerio Peruzzi. Invitiamo tutti a partecipare, per vivere insieme la magia del Natale e rendere Colle un luogo di felicità, calore e condivisione per la nostra comunità.”

Programma degli eventi del calendario Natalizio

Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, Piazza Arnolfo e le sue strade circostanti diventeranno il cuore pulsante della prima edizione di "Natale a Colle", trasformando Colle Val d’Elsa in un autentico villaggio natalizio. In questo suggestivo scenario, tra eccellenza artigianale e prelibatezze culinarie, si respirerà già tutta la magia del Natale grazie a un programma ricco di iniziative pensate per regalare momenti di gioia e bellezza. Nella città del cristallo, simbolo di alta artigianalità, oltre 50 talentuosi creativi provenienti da ogni parte d’Italia esporranno le loro opere uniche: dagli abiti sartoriali a borse di tessuti pregiati, cappelli in feltro e maglia, bijoux originali e opere d’arte che spaziano dal cucito creativo alla ceramica, fino alle decorazioni natalizie realizzate a mano.

Ma l’evento non si limiterà all’artigianato: sarà anche un viaggio nei sapori della tradizione toscana. Grazie alla presenza di 30 ristoratori toscani – molti dei quali di Colle – guidati dallo chef Gaetano Trovato, due stelle Michelin, i visitatori potranno gustare un ampio menù che spazia dall’antipasto al dessert, con proposte pensate per tutti, incluse opzioni vegan e senza glutine.

La giornata inizierà con la cerimonia inaugurale della mostra delle opere che partecipano al contest artistico “Cristalli di Natale” alle 11:30 e proseguirà con l’accensione delle luminarie alle 12:00. A seguire laboratori creativi, animazioni per bambini e spettacoli itineranti che porteranno stupore e allegria nelle vie della città.

Domenica 17 novembre torna l’animazione per le vie del centro con esibizioni artistiche e mercatini, accompagnati da un’atmosfera magica che si protrarrà fino a sera.

Sabato 30 novembre L’inaugurazione della pista di pattinaggio in Piazza Arnolfo, con laboratori natalizi e la visita di Babbo Natale nella sua casetta, il tutto coronato da un concerto delle associazioni musicali locali. Alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale la rassegna “SempreFiabe” con la presentazione del libro per bambini “Zia Natale e l’Elfo Brontolone” con attività di lettura.

Domenica 1 dicembre "Christmas Loading" nel Borgo, con un mercatino dedicato agli addobbi natalizi, workshop e cooking class per imparare i segreti della cucina festiva. Atmosfera musicale Natalizia a cura dell’Associazione Incanto e Alice Spinelli.

Gli eventi continueranno per tutto il mese di dicembre, con laboratori per bambini, concerti, spettacoli e appuntamenti speciali per le famiglie. Tra i momenti clou già confermati: il "Vintage Christmas" dell'8 dicembre in borgo con mercatini ed accompagnamento musicale natalizio di Marco Pisaneschi, l’evento Disco Ice per i giovani di sabato 14 Dicembre in Piazza Arnolfo, il concerto Gospel Americano il 15 dicembre in Piazza Arnolfo e il grande mercatino "Keep Calm… Christmas is coming" il 22 dicembre con un concerto di Jazz natalizio per le vie di Colle Bassa.

Sabato 21 dicembre in Piazza del Mercato a Gracciano, dalle 16 alle 19,30 circa, il Villaggio di Natale dei Quartieri di Gracciano, con tante attività e laboratori per i più piccoli, la presenza di Babbo Natale e degli elfi. Il 29, 30 e 31 dicembre Piazza Arnolfo moltiplica il divertimento per il gran finale dell’anno. sarà infatti animata dal “Capodanno della Valdelsa” con una serie di concerti e musica per tutti che culmineranno per nell’ultima notte del 2024 per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Il 6 gennaio concluderemo in bellezza le festività con la biciclettata della Befana insieme alle famiglie e le associazioni locali.

Fonte: Ufficio Stampa

