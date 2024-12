Si alza il sipario sulla stagione teatrale 2024-25 di Colle di Val d'Elsa: prima data con apericena per abbonati

L’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa e l’Azienda Speciale Multiservizi sono pronte ad aprire la stagione teatrale 2024-2025, un appuntamento tanto atteso dalla comunità e dagli amanti del teatro.

Per celebrare l’occasione e ringraziare gli abbonati per il loro sostegno e fiducia, giovedì 5 dicembre alle ore 19:30, davanti al Teatro del Popolo, si terrà un momento conviviale: un apericena informale, pensato per ritrovarsi e dare il via insieme a una nuova stagione ricca di emozioni.

Gli abbonati saranno accolti calorosamente dagli studenti dell’Istituto Enogastronomico di Colle di Val d’Elsa, che si occuperanno del servizio e della presentazione di un ristoro curato con dedizione dall’Azienda Speciale Multiservizi. Un piccolo gesto di benvenuto, ma ricco di significato, per ringraziare chi da sempre supporta il nostro Teatro. A seguire, alle ore 21:00, il sipario si alzerà sul primo spettacolo del cartellone: "La Strana Coppia", con i celebri attori Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi.

"La nuova stagione teatrale è un momento importante per tutta la nostra comunità", ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Daniele Tozzi. "Abbiamo voluto iniziare con un gesto semplice ma significativo, per ribadire quanto siano fondamentali i nostri abbonati nel sostenere la vita culturale della città. Il Teatro del Popolo è un luogo di incontro e condivisione, e questo apericena vuole essere il primo passo di una stagione che unisce qualità artistica e partecipazione collettiva".

L’evento è riservato esclusivamente agli abbonati e non richiede alcuna prenotazione. Vuole essere un incontro informale e senza pretese, un’occasione per condividere momenti di leggerezza e allegria prima di immergersi nella magia del teatro. Ringraziamo tutti gli abbonati per la loro partecipazione e vi aspettiamo per questa serata speciale, preludio di una stagione che promette grandi emozioni e successi.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune o il Teatro del Popolo.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate