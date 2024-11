In arrivo nuove telecamere nel giardino di via XI Febbraio a Empoli

Un altro passo avanti verso la sicurezza urbana nell'area della stazione. Dopo la riqualificazione del parcheggio a cura di FS Park, in seguito all'abbattimento del piano sopraelevato avvenuto a fine 2023 per mano del Comune, l'area tra via Palestro e via XI Febbraio vive di nuova luce grazie alla nuova illuminazione approntata dal gestore. Adesso l'amministrazione è intervenuta per apporre, a fianco dell'illuminazione, un impianto di videosorveglianza per l'area dei giardini lungo la ferrovia, ai fini della sicurezza urbana.

Con un atto di fine ottobre 2024, è stata determinata la fornitura e posa in opera per affidamento diretto di 6 telecamere per 28.778,58 euro. I dispositivi denominati 'multisensor' hanno 4 sensori ciascuno da 5/8 MP, per garantire una copertura aerea a 360°. L'azienda SMAU-GFI Srl di Terranuova Bracciolini si è aggiudicato l'appalto. I lavori partiranno nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024.

L'area di via XI Febbraio, assieme alla zona stazione, è stata oggetto di interventi ben specifici di riqualificazione: ricordiamo il murales di Muz, fra la torretta di e-Distribuzione e l'adiacente annesso di proprietà di Sistemi Urbani, in collaborazione con le studentesse e gli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli. L'inaugurazione risale al 19 dicembre 2023.

Per tornare ai giorni nostri, nel fine settimana si è tenuta la passeggiata urbana per l'avvio del festival di genere Donne al Centro. Proprio il giardino di via XI Febbraio è stato tra le tappe di uno dei percorsi partecipati e in quel frangente le partecipanti hanno espresso soddisfazione per la nuova illuminazione del vicino parcheggio, verso una riqualificazione importante dell'area.

L'amministrazione comunale da tempo è impegnata nel ripensamento delle zone calde della città, si pensi all'abbattimento del muro al parco Mariambini.

"Seguendo le richieste dei residenti di zona - interviene il sindaco Alessio Mantellassi - siamo intervenuti ampliando l'impianto di videosorveglianza anche in questa zona della città. Presto faremo ulteriori interventi concordati con i residenti, a cui stiamo già lavorando. Vogliamo recintare il parco e chiuderlo la sera. Il prossimo anno rifaremo completamente arredi e area gioco. Sappiamo che questa è un'area delicata della città ma grazie alle forze dell'ordine e alla nostra polizia municipale continuano i controlli giorno e notte. Vogliamo che questo giardino torni a essere uno spazio vissuto con serenità dalle famiglie".

"Dei passi avanti sono stati fatti per l'area a est della stazione - spiega l'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini -. Certamente si può fare sempre molto in più, ma il lavoro è costante e continuo. La passeggiata urbana di Donne al Centro mi era stata proprio suggerita da una residente di zona, per aumentare il senso di sicurezza nel vivere la città a ogni ora del giorno e della notte. La partecipazione a quell'evento è stata grande e ci ha fornito spunti per affrontare la questione microcriminalità con tanti punti di vista".

