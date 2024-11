Incidente tra due auto in zona stazione a Empoli, un ferito

Incidente nel pomeriggio di oggi nella zona della stazione a Empoli, in via Tripoli. Da quanto si apprende due auto, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate. Sul posto, intorno alle 17, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. Non sarebbero gravi fortunatamente le conseguenze per gli automobilisti coinvolti: una persona è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe, in codice giallo.

Per consentire i rilievi, la strada in direzione via XI Febbraio nel pomeriggio è stata chiusa al traffico. Registrati rallentamenti nel tardo pomeriggio, dalla zona della stazione verso il centro.

